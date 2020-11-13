Путин рассказал, какую Россию он хочет построить

Среди выступавших были самые разнообразные люди. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

На форуме Агентства стратегических инициатив президент в формате видеоконференции выслушивал участников, представлявших свои проекты, и практически все вызывали у него полное одобрение.

- Конечно, мы сегодня не сможем выслушать авторов всех, насколько я знаю, 15 тысяч представленных проектов, но, уверен, большинство из них – содержательные, конструктивные, - сказал Путин. - В них, безусловно, искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим её видеть: успешную, благополучную, свободную и современную, где человек – это главная ценность, где он может достойно жить, учиться, трудиться, детей растить, вести своё дело, то есть страну с широкими возможностями для самореализации людей.

Среди выступавших были самые разнообразные люди - от мальчика из Анапы, создающего интернет-платформу для молодых предпринимателей, до новгородских поисковиков, работающих со школьниками. Представитель движения поисковиков прямо позвал Путина вместе с ними в лес.

- Мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но чтобы знать, куда идти, нужно понимать - откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом здесь появились, - по-философски Владимир Путин сформулировал задачу для поисковиков, поддержав при этом их идею расширить работу на всю страну.

За некоторыми авторами проектов президент в буквальном смысле просто записывал. Так выступление представляющего идею беспилотных судов вообще превратилось в получасовую лекцию.

- Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время, - заявил Путин. - И для динамичного развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь. Необходимо превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты с командой и планом действий, устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Поддержал проект по снижению числа проверок бизнеса.

- Заявил о недопустимости вычеркивать из истории героические страницы ради деидеологизации.

- Пообещал обсудить привлечение региональных операторов к раздельному сбору мусора в нацпарках.

- Поддержал проект распознавания шрифта Брайля для слабовидящих.

- Отметил важность переключения внимания россиян на внутренний туризм.