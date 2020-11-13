"Вы нашли в себе силы продолжать работать": жена Эммануила Виторгана восхищена мужеством измученного болезнью Корчевникова

Жена Эммануила Виторгана трогательно обратилась к Борису Корчевникову Фото: instagram.com

Жена Эммануила Виторгана трогательно обратилась к Борису Корчевникову. Ирина Млодик поддержала телеведущего в непростой для него период. Как известно, в последнее время он буквально измучен болезнью. Однако находит в себе силы мужественно противостоять недугу.

"Борис, дорогой, Вы очень приятный, интеллигентный человек! С Вами было комфортно и интересно общаться!", - написала Ирина Млодик под фото, которое разместила в блоге. В кадре она позирует вместе с супругом Эммануилом Виторганом и Борисом Корчевниковым.

Мама двоих чудесных дочек вспомнила о том, как в свое время боролась с онкологическим заболеванием. В 90-е годы у Млодик обнаружили рак молочной железы. Услышав страшный диагноз, она в первую очередь подумала о родственниках. Для них это было бы шоком. "Страшно было за родных. Я от мамы скрывала, пять лет ничего не говорила. Когда она узнала, у нее был ужас в глазах", - призналась супруга Виторгана.

По словам артистки, болезнь не сломила ее, а лишь закалила характер. "В моей жизни был тяжелый момент, связанный со здоровьем, поэтому имею право на совет... От самого человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы молодец, Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите! Так держать! С уважением к Вам!", - обратилась она к Корчевникову.

Напомним, Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению опухоли мозга . "Проходил через трепанацию черепа и знаю, что это такое. Ты ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И все в жизни меняется, все ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни", - отмечал он. Недавно появились слухи о том, что болезнь вернулась к артисту и состояние телеведущего ухудшилось. Корчевников столкнулся с проблемами на съемках программ, так как не может хорошо слышать гостя. Телеведущий рассказал, что проблемы со слухом у него с детства. Это произошло после того, как он переболел менингитом. "Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо", - признался 38-летний телеведущий.