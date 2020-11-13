«Comedy Woman» закрыли - у девчонок депрессия. Это был ад»: Как звезды шоу ищут работу

Екатерина Варнава часто экспериментировала с образами на сцене. Фото: кадр ТНТ.

Проект «Comedy Woman» вышел на телеэкраны в ноябре - 12 лет назад. Но в этом году дня рождения проекта не случится. Его закрыли еще до начала пандемии. Продюсеры решили сделать паузу и подумать, что с этим женским юмором делать дальше. Коммерчески успешные проекты не закрывают. «Comedy Woman» давно уже вышел за грани только телешоу – благодаря появлению на модном канале, участницы проекта получили узнаваемость и востребованность. Их приглашали, как участниц шоу, на корпоративы и гастроли. Дамы пошустрее и поталантливее смогли пристроиться в шоу-бизнес еще до закрытия шоу. Как же теперь зарабатывают звезды шоу?

Над проектом работала большая команда – авторы, редакторы, стилисты, технические работники и артисты. Последние получали приличные зарплаты, но основную часть их доходов составляли гонорары за коммерческие выступления. Выступление звезд шоу с номерами из него длиной пятнадцать минут на мероприятии стоило – 15 тыс. евро (1 млн. 370 тыс. руб.). Использовать образы из проекта никто из его экс-участниц не имеет права. Но вряд ли правообладатели похоронят раскрученный бренд «Comedy Woman». Есть небезосновательные предположения, что после окончания пандемии проект возродят – с обновленным составом автором и прочим ребрендингом. Как известно, авторы текстов в подобных шоу – важные люди.

Одна из актрис проекта Мария Кравченко на днях озвучила формулировку, которую донесли до участниц телепроекта зимой: «Продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам - оно дальше существовать не может». Выводы из этого каждый сделал сам. Кравченко поделилась предположениями о судьбе «Comedy Woman» в проекте «Эмпатия Манучи» на YouTube: «Это как бы замороженная стадия. Никто не исключает того, что скорее всего ведутся какие-то размышления по поводу ребрендинга. Потому что последние съемки действительно это был ад, было очень тяжело. Истощились ресурсы – прежде всего авторские. Когда у тебя задана определенная планка – ты уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляньях, чтобы вытащить не смешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе летала усталость, напряженность. У нас с Олегом (Верещагиным – прим. Авт.) был номер - и там не было ни одной шутки. Мы просто вышли и на красивых стульях просто посидели, поговорили друг с другом красиво одетые, встали и ушли. Вот такое. Авторский ресурс - это огромная проблема для такой машины юмора. Честно скажу – я ехала на собрание, и внутри была готова, что это все закончится…»

Артистки 10 лет шутили на одной сцене. Фото: кадр ТНТ.

Однако и для Марии, как и для многих артисток объявление на собрании о потери этой работы стало стрессом: «Когда я села в такси, у меня просто градом хлынули слезы. Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и мне нужно начинать все с нуля. Потому что для всех, я Маша Кравченко из «Comedy Woman». Я девочка-гопник, я за время «Comedy Woman» не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: нужно начинать все заново. Всем было плохо. У девчонок реально была депрессия».

Мария Кравченко говорит справилась с этим, благодаря учебе в театральном институте им. Бориса Щукина. Кравченко занята в антрепризных спектаклях, но получив диплом актрисы мечтает попасть в репертуарный театр и сниматься не в комедийном кино.

Надежда Ангарская вместе с фитнес-инструктором ведет марафоны по похудению, поет, играет в антрепризе и успела выиграть в обновленном шоу «Последний герой». Ангарская так рассуждала о закрытии «Comedy»: «Изжил себя проект? Я бы сказала, что денег не приносит. Не знаю, что там у них произошло, я не в бухгалтерии работаю…» Надя Сысоева снимается в кино (сериал «Чума»), рекламных фотоссесиях, приняла участие в проекте СТС «Полный блэкаут». Татьяна Морозова воспитывает детей и запустила реалити-шоу на YouTube. Самые успешные героини «Comedy Woman» - Марина Федункив, Екатерина Варнава и Екатерина Скулкина. У этой троицы есть рекламные контракты, а как только оживают корпоративные мероприятия – их тут же заказывают. Скулкина работает на телепроекте «Модель XL», у Федункив – спектакли и съемки в кино, сериалах, музыкальная карьера. Самая успешная героиня шоу – Екатерина Варнава: парочка телепроектов, съемки и спектакли. По данным Forbes Катя за год заработала $1,2 млн.

На днях впервые после увольнения все девчонки «Comedy Woman» собрались вместе – посплетничать. Встречались в Zoom.

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