В Ленинградской области стартует пилотный проект по раздельному сбору мусора

В Ленинградской области установят дополнительные контейнеры для сбора пластика и стекла. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область переходит на раздельный сбор мусора – пока что в тестовом режиме. С декабря пилотный проект по сортировке отходов стартует в трех городах региона: Кингисеппе, Ивангороде и Луге. На контейнерные площадки в этих муниципалитетах установят по два дополнительных бака: один – для сбора пластика, второй – для стекла.

До декабря региональный оператор закупит для теста 184 дополнительных контейнера. Планируется, что в Луге на базе уже существующих контейнерных площадок появится 28 пунктов раздельного сбора мусора, в Кингисеппе - 39, в Ивангороде – 19. В пилотном проекте будут участвовать мусорные площадки, которые по техническим параметрам подходят для проведения эксперимента.

- Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора. Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы, - рассказал председатель регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.

Если эксперимент пройдет успешно, опыт трех городов будет растиражирован на другие муниципалитеты Ленинградской области.

Ранее на этой неделе губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке единой концепции обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В начале октября Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились о совместном решении проблемы мусора. Регионы заключили соглашение о создании единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами. Совместную компанию создадут до конца этого года, ее акционерами выступят ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ. Новое акционерное общество станет региональным оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году. Подписанное соглашение предусматривает единые правила, финансирование и новые технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам.

- Мы для себя приняли стратегию, что заводы, которые будут строиться в Ленинградской области, будут иметь как минимум двойной запас санитарных зон от ближайших населенных пунктов и тройной запас санитарных зон по возможным выбросам, - отметил Александр Дрозденко. - Мы также рассчитываем, что участие таких серьезных партнеров позволят нам применить самые современные технологии по переработке мусора. Единая схема принимается действительно в интересах жителей области, в интересах жителей Санкт-Петербурга.

Соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом полностью соответствует требованиям национального проекта «Экология». Все новые предприятия по переработке мусора в Ленинградской области будут строиться с учетом интересов жителей региона и природоохранных норм.