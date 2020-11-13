Опубликованы представленные на форуме сильных идей топ-300 проектов

На ресурсах форума «Сильные идеи для нового времени», Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс разместили список 300 идей-финалистов, отобранных из почти 15 тыс. инициатив, которые россияне присылали на крауд-платформу форума. Список проектов сформирован из трех групп:

- Первая сотня идей – это предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000

- Вторая сотня - идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на специальной крауд-платформе

- И третья сотня - идеи, которые агентство планирует учесть при обновлении стратегии АСИ

С 6 ноября доступ к этим идеям предоставлен на крауд-платформе.

Все 300 авторов идей получат возможность представить их на питч-сессиях: с ноября 2020 года по февраль 2021 года будет организована серия презентаций с привлечением чиновников, представителей институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.

Идеи, включенные в топ-100 АСИ, рассмотрят для учета при обновлении стратегии деятельности агентства, они также получат поддержку как соответствующие стратегическим целям развития страны. Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России и в базе инвестиционной платформы Фонда Росконгресс - Фонда «РК-Инвестиции».

Лидерам форума «Сильные идеи для нового времени» выделят квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях фонда, в культурной и спортивной программе в рамках мероприятий, а также в работе проектов фонда – «Здоровое общество», «Территория инноваций», «РК-Арт». Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.

Авторы всех идей, отправленных на форум, могут рассчитывать на поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума (ВЭБ.РФ, ВТБ, РЖД, Россельхозбанк и другие). Все 15 тыс. идей были вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, уже 800 идей получили поддержку на местах.