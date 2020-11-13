Как рассказала вдова артиста Елена Этуш, Филипп Трушин отнесся к работе очень ответственно Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В этом доме Владимир Этуш прожил 41 год. Создателем портрета в бронзе стал молодой скульптор Филипп Трушин.

Жизнь народного артиста была неразрывно связана с театром им.Вахтангова, в котором он служил почти 80 лет. Именно поэтому знаменитое здание на Арбате запечатлено на барельефе.

Владимир Этуш в бронзе как живой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Как рассказала вдова артиста Елена Этуш, Филипп Трушин отнесся к работе очень ответственно. Он пересмотрел все фильмы и записи спектаклей с Владимиром Абрамовичем, приходил в дом актера, смотрел его одежду, обувь, сидел в его комнате: «Филипп пытался понять, какого человека будет лепить».

На открытие мемориальной доски пришли вахтанговцы: Василий Лановой, Ирина Купченко, Евгений Князев, директор театра Кирилл Крок, Павел Любимцев… Пришла и героиня «Кавказской пленницы» Наталья Варлей. Именно о ней сказал товарищ Саахов в исполнении Этуша: «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!». Было много и других актеров, которые хорошо знали Этуша еще, когда были студентами Щукинского училища, где он преподавал больше полувека. По мнению многих, Этуш в бронзе получился почти таким же, каким он был в жизни.

На открытие мемориальной доски пришли: Василий Лановой, Наталья Варлей, Ирина Купченко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Идея мемориальной доски принадлежит московским властям, которые разделили вместе с вдовой народного артиста и финансовые хлопоты. Как сказал председатель думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, Владимир Этуш был не только актером и педагогом, но еще и «великим гражданином нашей страны», во времена Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт. Кстати, рядом с доской Этушу висит доска знаменитому летчику-испытателю, Герою Советского Союза Марку Галлаю, с которым Этуш был хорошо знаком.

Уже родилась идея (надеемся, и она будет реализована быстро) установить городской памятник актеру-фронтовику.