Путин поздравил «Сириус» с личным юбилеем

Путин начал с поздравлений Фото: REUTERS

«ПОДАРОК» К ПРАЗДНИКУ

Для Владимира Путина юбилей центра для одаренных детей «Сириус» практически личный. Он придумал этот центр, как наследие сочинской Олимпиады, он на протяжении пяти лет персонально курирует жизнь и работу «Сириуса». И радуется достижениям «Сириусам», может быть, даже больше, чем своим.

И заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», курирующего центр, Путин начал с поздравлений.

- Прежде всего хотел бы поздравить вас, всех кто помогал создавать «Сириус», его учеников, педагогов и наставников с первой серьёзной рубежной датой. В сентябре этого года «Сириусу» исполнилось пять лет, - сказал президент и тут же подвел предварительные итоги. - За это сравнительно небольшое по историческим меркам время «Сириус» без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России. Он помогает одарённым школьникам, прежде всего из небольших городов и удалённых посёлков, поставить перед собой высокие цели, взять мощный жизненный старт.

Не в честь юбилея, но тем не менее одновременно с ним центр получил очень неожиданный «подарок» - не так давно на рассмотрение в Думу был внесен о предоставлении «Сириусу» федерального статуса. И Владимир Путин эту идею поддержал.

- Считаю правильным впервые здесь, на этой территории воспользоваться новым положение Конституции России и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством Российской Федерации, - заявил президент.

Таким образом, если раньше в шутку сочинский центр называли «Артеком» для очень умных», то теперь «Сириус» и сравнить не с чем. Ничего подобного в России нет, а сам «Сириус» получает небывалые возможности. Он становится настоящим «образовательным городом».

«СИРИУС» ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева озвучила только некоторые из планов:

- региональные площадки, которые будут работать по технологиям "Сириус", к 2022 году будут созданы во всех субъектах России.

- "Сириус" в Сочи предлагает министерству просвещения с 2021 года свою базу для проведения всероссийской олимпиады школьников.

- Более 4 тысяч грантов и стипендий от 50 тысяч до 240 тысяч рублей может быть учреждено для дополнительной поддержки воспитанников и педагогов.

- Новое головное здание планируют построить для университета "Сириус", также там появится жилой квартал, планируется модернизировать существующую спортивную инфраструктуру и создать целый спортивный кластер.

- Парк искусств с современным концертным залом с акустикой мирового уровня, творческими и музейными пространствами, архитектурными бюро и мастерскими появится на федеральной территории "Сириус".

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Притяжение «Сириуса» настолько велико, что не только дети хотят тут учиться, но и множество преподавателей по всей стране. Их так много, что даже у федерального образовательного центра не хватает ресурсов.

- В наших программах по повышению квалификации педагогов по всем направлениям участвуют сотни педагогов и спортивных тренеров, но, к сожалению, мы не можем принять на все уже открытые программы всех желающих из-за установленных лимитов финансирования, - обратилась она к президенту. - Хотели бы просить рассмотреть увеличение лимитов финансирования фонда в части повышения квалификации педагогов и тренеров.

- Мы всегда рассматривали «Сириус» не как закрытый, элитный клуб для избранных, - поддержал новые идеи Путин. - А как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции, направленные на раскрытие способностей человека, в данном случае, конечно, молодого человека, подростка. В этой связи очень важно, что «Сириус» продолжает расширять свою орбиту. Его планы развития выходят за рамки даже наступающего десятилетия. Они, действительно, что называется, про весь XXI век.