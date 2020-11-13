«Для нас главным словом года будет "солидарность"»: Роль корпоративного волонтерства в пандемию обсудят на форуме

На площадке соберутся представители отечественных и международных компаний, журналисты, руководители профильных государственных учреждений, эксперты. Фото: Предоставлено организаторами

2020 год перевернул наши представления о многом. Например, о добре и взаимопомощи. Казалось бы, столкнувшись с трудностями мы должны были запереться каждый в своей скорлупе. Но именно в непростое время пандемии многие начали помогать близким и незнакомцам, присоединяться к волонтерам, а компании - развивать социальные программы.

Как этот год изменил корпоративное волонтерство в России и как бизнес будет дальше развивать социальные проекты? Все это обсудят 23 ноября на 9-м Московском международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

Его проводят Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате, его трансляция будет доступна на ресурсах Ассоциации менеджеров и МИА «Россия сегодня».

На площадке соберутся представители отечественных и международных компаний, расположенных в Центральном федеральном округе, журналисты, руководители профильных государственных учреждений, эксперты.

Панельная дискуссия будет посвящена корпоративному добровольчеству в условиях пандемии. На форуме также планируются различные дискуссии и воркшопы. По традиции также в рамках форума будут объявлены результаты Шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» — 2020. Впервые будут представлены результаты исследования ВЦИОМ о текущем состоянии и потенциале корпоративного волонтерства в России.

- Беспрецедентные сложности, с которыми столкнулся весь мир, масштабный локдаун, казалось бы, должны были заставить бизнес прекратить социальные инвестиции, отложив КСО-проекты до лучших времён... Но всё было иначе: Россия увидела множество добрых дел и благородных поступков, - уверен первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. - Бизнес самого разного масштаба и профиля деятельности поддерживал врачей, волонтеров, социальные учреждения. И быстрее всего к новой реальности адаптировались компании имеющие состоявшиеся волонтерские программы. В самые сложные моменты, корпоративные волонтеры показали себя с лучшей стороны, став настоящими героями из бизнеса, а значит, мы не зря проводим наш форум, делясь лучшими практиками и вдохновляя компании. И пусть, для нас, главным словом года будет «солидарность»

Участие в форуме бесплатное. Регистрация обязательна.