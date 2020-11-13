Захват заложников в Монреале: полиция провела спецоперацию

С барражирующих над зданием вертолетов видно, что несколько десятков людей стоят на крыше строения

В канадском Монреале, в здании студии Ubisoft неизвестные захватили заложников - такое сообщение получили по почте сразу несколько сотрудников компании.

На место происшествия в монреальском районе Майл-Энд оперативно прибыла полиция, из смс-сообщений сотрудников, находящихся внутри офиса, было ясно, что люди прячутся по кабинетам и под столами, часть из них эвакуировалась на крышу здания и забаррикадировала дверь.

Позже полиция сообщила, что получила вызов от неизвестного, который сообщил, что грабят склад компании. В местных СМИ озвучивалась противоречивая информация о возможном числе заложников и о том, выдвигались ли какие-либо требования. Официального подтверждения этих сведений не было.

Наконец, свидетели сообщили, что из здания Ubisoft в сопровождении полицейских выходят люди с поднятыми вверх руками - как оказалось, остававшиеся там сотрудники компании. Правоохранители прочесали офисы и прилегающий район, но следов захвата не обнаружили.

Сейчас полиция исходит из того, что сообщение о захвате было чьей-то мрачной шуткой. Полиция уже разыскивает его автора.

О Ubisoft известно, что это транснациональная компания, производящая видеоигры. Ее представительство есть и в Российской Федерации.