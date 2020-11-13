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Путин ввел в действие секретный план обороны России: что это значит

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец прокомментировал указ президента о введении в действие плана обороны страны на 2021-2025 годы. Документ вступил в силу в день подписания
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Новый план обороны прежде всего рассчитан на парирование или нивелирование внешних угроз

Новый план обороны прежде всего рассчитан на парирование или нивелирование внешних угроз

Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент России подписал указ о введении в действие плана обороны страны на 2021-2025 годы. Документ вступил в силу в день подписания.

План имеет высший гриф секретности, так что о его содержании можно догадываться лишь в самых общих чертах. Хотя некоторую конкретику нам могут подсказать предыдущие планы обороны России, которые принимались примерно каждые 5 лет, начиная с 1996 года (именно в том году был принят федеральный закон №61-фз "Об обороне", который определяет задачи государства в этой сфере). Кстати, предыдущий план обороны на 2016–2020 годы вводился в действие с 1 января 2016 года. За это время значительно изменились внешние военные и экономические угрозы для России. Многие из них продолжают нарастать и явно будут усиливаться в предстоящие годы. Потому новый план обороны прежде всего рассчитан на парирование или нивелирование этих угроз. Возьмем для примера самую опасную - ракетно-ядерную. США за последние годы фактически демонтировали несколько ключевых договоров с Россией, которые удерживали в узде ядерного джина, - они вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они отказываются пролонгировать даже на год договор о стратегических наступательных вооружениях. Вашингтон заявляет, что намерен вернуть свои ракеты в Европу и установить такие же в Азии. Причем, неподалеку от наших границ, что значительно (в 3-4 раза!) сокращает подлетное время американских ракет к нашей территории. Естественно, наша армия должна быть готова к отражению этой угрозы. А возьмите группировку НАТО на западном стратегическом направлении, которая продолжает разбухать тоже у наших границ. А возьмите Арктику, где США и другие страны Североатлантического блока не хотят признавать права России на Северный морской путь даже там, где он пролегает в ее территориальных водах. Пока там искрит, а может и рвануть. И здесь тоже нельзя допустить, чтобы недруги ущемляли наши законные национальные интересы. Следовательно, надо предусмотреть все возможные варианты событий и угроз, дабы не дать супостатам застать себя врасплох. Можно не сомневаться, что новый план обороны предусматривает и это. А разве вы не слышали призывов украинских политиков и генералов силой отобрать у России Крым? Они уже готовятся к этому, накачивая военные мускулы и подговаривая США "подсобить" им в будущей схватке с Россией за полуостров. И тут мы должны, как говорится, держать ушки на макушке. Тем более, что те же США и другие страны НАТО продолжают оказывать в крымском регионе давление на Россию с воздуха и с моря. Какой будет дальнейшая военная политика России в Сирии? Какой "линии поведения" должна придерживаться Москва в отношениях с Баку, Ереваном и Анкарой, дабы операция российских миротворческих войск принесла гарантированный мир на азербайджано-армянскую границу? Как не допустить, чтобы Вашингтону удалось рассорить нас с Китаем, Индией и другими стратегическими партнерами? Какие шаги на упреждение надо сделать, чтобы конкуренты не вытесняли Россию с мирового рынка вооружений? Что необходимо сделать для парирования военных угроз США из космоса и на фронте американских кибератак? Я не Нострадамус, но абсолютно уверен, что ответы на все эти вопросы и соответствующие установки в той или иной мере отражены в "свеженьком" плане обороны, подписанном ВВП.

Как и все предыдущие такие планы, нынешний отражает и новые тенденции в развитии военного дела и вооружений. Вот мы сейчас в лидерах по развитию гиперзвуковой боевой техники. Но "неугомонный не дремлет враг", - он кинулся в погоню за Россией. И потому нельзя исключать, что в ближайшие годы может "наступить нам на пятки". Потому надо быть готовыми к борьбе с таким оружием. А уж проблема борьбы с роями высокоточных ударных беспилотников (особенно после войны в Карабахе), образно говоря, головой стучится в двери Генштаба. И это уже не "урок на завтра": - на сегодня!

Как и все предыдущие планы обороны страны, нынешний тоже включает и экономический пакет. Санкции Запада бьют не только по гражданской, но и по военной экономике. Наши противники продолжают упорно играть и на этом поле, пытаясь ущемить российские планы перевооружения армии. Да, программа импортозамещения в военно-технической сфере работает, но предстоит еще многое сделать для того, чтобы добиться полной "суверенности" нашего военно-промышленного комплекса. А это ведь тоже напрямую связано с обороной и с нашим новым пятилетним планом.

Впрочем, страна наша требует защиты не только от внешних, но и от внутренних угроз. А это и терроризм, и политический экстремизм, и коррупция, и многие другие проблемы, "расшатывающие" устои государства. В новом плане обороны России президент "нарезал" много серьезных задач тем органам, которые обязаны надежно защищать конституционный строй.

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