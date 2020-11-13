Митинг в Ереване: «Армения была, есть и будет союзником России!»

Десятки тысяч людей каждый день выходят на площади. Страсти кипят Фото: REUTERS

Многие до сих пор не понимают — что за политические бурления идут в Армении. Десятки тысяч людей каждый день выходят на площади. Страсти кипят.

Но чего требуют люди? О чем говорят? Чего хотят, кроме отставки премьера Пашиняна, которого обвиняют в проигранной войне за Карабах?

Кто-то уже говорит, что армяне чуть ли не поворачиваются против России и ее миротворцев, которые уже вошли в Карабах. Так ли это?

Все ораторы на митингах в Ереване, конечно, выступают на армянском. И только по картинкам, на которых огромные толпы людей, сложно понять их настрой и лозунги.

И вот на митинге 13 ноября специально на русском языке выступил известный кинопродюсер Армен Григорян. Фактически, он обратился к гражданам России.

- Я хочу сказать несколько слов по-русски. Я знаю, здесь есть русские СМИ. Они в прямом эфире транслируют это на Россию, - объявил с трибуны митинга Армен Григорян. - Я хочу сказать России и россиянам. Я гражданин Российской Федерации, и я гражданин Республики Армения. Армения для меня — Родина. В России у меня дом. Не верьте лживым сукиным детям! - страсти в толпе и на трибуне действительно зашкаливали.

- Армения была, есть и будет союзником России! — твердо произнес Григорян. И эти слова притихший митинг встретил аплодисментами и криками «Браво!»

- Армения благодарна России, как бы она ни называлась — Российской империей, СССР, Российской Федерацией, начиная с 1828 года, - продолжал выступающий. - Мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами во всех войнах и, в первую очередь, в будущих войнах.

- И не поддавайтесь на провокации соросовской мрази, которая продала мою родину, — эмоционально заявил продюсер.

Кого он имел ввиду — в Армении объяснять не надо. Команда действующего премьера страны Пашиняна считается проводником западного курса, подпитывающимся грантами Сороса. О каких провокациях речь — армяне тоже хорошо знают. Партия Пашиняна предложила оппозиции выступить за отмену соглашения о прекращении войны в Карабахе и за вывод российских миротворцев. Тем самым намекая — раз вы обвиняете премьера в проигрыше войны и сдаче Карабаха, то ратуйте за разрыв соглашения и продолжение боевых действий. Но армянская оппозиция, собирающая сегодня многотысячные митинги, не против российских миротворцев. И не против России. Она против Пашиняна, считая, что именно он своим прозападным курсом, отдалявшим Армению от России, и привел страну к проигрышу в войне.

Именно это и прозвучало в Ереване на русском языке. Чтобы никто не сомневался.