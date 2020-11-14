"Дай бог, выкарабкается": Елена Степаненко серьезно больна

Елена Степаненко Фото: СОЦСЕТИ

Елена Степаненко заразилась коронавирусом. О том, что 67-летняя артистка серьезно больна, поведали в окружении звезды эстрады. Близкие переживают за Елену Григорьевну, ведь она находится в группе риска.

Елена Степаненко подхватила коварную инфекцию. Анализы показали, что у Елены Григорьевны коронавирус, пишет "Экспресс газета". По информации осведомленного источника, пока артистка лечится дома. Но как известно, течение болезни непредсказуемо.

Знаменитость находится в группе риска. "Дай бог, выкарабкается", - вздыхает знакомый Стапаненко.

Стоит отметить, что в последнее время Елена Григорьевна словно обрела вторую молодость. Она похудела и помолодела. Поговаривают, мол, артистка могла прибегнуть к целому ряду дорогостоящих процедур. Сейчас ей не дашь более 50 лет. "Возможно, одновременно с лифтингом имела место подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса могли быть решены благодаря подтяжке лица", - предположила пластический хирург.

Сама Степаненко в одном из интервью поделилась секретом своего внезапного преображения. Так, по ее словам, она до похудания весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров. "Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма... Мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой. Откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась", - делилась звезда.