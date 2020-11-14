Драка Адама Яндиева и Сергея Харитонова в Москве: советник министра спорта напал на бойца ММА во время вечера единоборств

Сергея Харитонова (справа) после драки с Адамом Яндиевым госпитализировали, от полиции требуют уголовного дела Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В пятницу, 13 ноября 2020 года, Сергей Харитонов присутствовал в «Лужниках» на соревновании «Битва чемпионов». Сам боец известен как тяжеловес в смешанных единоборствах — ММА. В тот день спортсмен не должен был выйти на арену, однако, поучаствовать в драке ему все же довелось.

— Это произошло около 22:00. В интересах следствия не буду называть стороны конфликта. Сергею нанесли удары, у него перелом носа, сотрясение мозга. Врачи приняли решение о госпитализации. Тяжесть вреда будет установлена позже, — рассказал kp.ru адвокат Александр Кравцов.

Как стало известно «Комсомольской правде», конфликт случился у трех спортсменов. Причем ни один из них в этот вечер не выходил на ринг. Спорили Руслан Абдо и Адам Яндиев по прозвищу Борода.

— Харитонов и Борода начали ругаться в зале. Есть слух, что из-за финансового долга. Вышли в гардероб, где потише. Адам атаковал первым серией ударов в голову. Затем кинул Харитонова через бедро и лупил сверху. Тот только защищался, — поделился с kp.ru очевидец, который попросил не указывать его имя.

Как бы там ни было, в обстоятельствах истории будет разбираться полиция.

— Заявление написано. Его приняли. Вскоре будет решение по возбуждении уголовного дела, — добавил адвокат Александр Кравцов.

Примечательно, что Адам Борода Яндиев не только видный боец. Он занимает несколько важных имиджевых постов — советника министра спорта Московской области, а также проректора МГИМО и является президентом федерации ММА Кыргызстана.