«Кому я должен?! Иди сюда!!!» Что на самом деле произошло в «Лужниках», где подрались звезды ММА Сергей Харитонов и Адам Яндиев

Известный в этих кругах ингушский спортсмен Адам Яндиев (слева) по прозвищу «Борода» напал на знаменитого бойца Сергея Харитонова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Смешанные единоборства продолжают спорить с футболом за статус самого скандального вида спорта. В пятницу в «Лужниках» состоялась незапланированная бойня бойцов ММА. Известный в этих кругах ингушский спортсмен Адам Яндиев по прозвищу «Борода» напал на знаменитого бойца Сергея Харитонова. У легенды ММА Харитонова перелом носа и травма глаза. А с этим поединком теперь будет разбираться полиция.

Что произошло в «Лужниках»

- Кому я должен?! Кому я должен?! Иди сюдааа! Иди сюда, с…а!!! – на видео отлично видно, как несколько человек держат Харитонова, а Яндиев, ранее известный спортсмен, а теперь больше инстаграм-блогер с миллионом подписчиков, скидывая пиджак, пытается вызывать его на драку. Но это заключительные кадры драки. До этого было еще немало событий.

Все произошло в «Лужниках», где проходило одно из спортивных мероприятий под названием «Битва чемпионов». Но настоящая битва развернулась не в самом зале, а в фойе возле гардеробов. И сначала там состоялась драка между Яндиевым и Русланом Абдо. А уже после вышел и Харитонов, вроде как вступившийся за Абдо.

На кадрах видео в интернете отчетливо видно, что Сергей Харитонов не был намерен решать конфликт кулаками. Он стоял, разговаривал и спокойно держал руки в карманах, когда на него неожиданно напрыгнул Яндиев и стал наносить удары, а потом повалил соперника и продолжал его избивать уже на полу. Также видно, как полиция с опаской подходит к бойцам и пытается их разнять.

Кастет или перстень? Здоровье Харитонова под угрозой

Итоги раунда такие: легенда ММА Харитонов в больнице с травмой носа и глаза, и ему нужна операция. Были сообщения, что столь серьезные повреждения Яндиев ему нанес кастетом. Но скорее всего, это был перстень на руке. В любом случае с этим теперь будет разбираться полиция: адвокат Харитонова рассказал, что на нападавшего подано заявление.

Кто такой Яндиев? Он уже попадал в криминальные сводки

40-летний Сергей Харитонов – легенда ММА, у него за плечами почти двадцатилетняя карьера и его знают даже те, кто не интересуется единоборствами. Но и Адам-Борода-Яндиев – знаменитость в бойцовском мире. Свое прозвище он получил благодаря роскошной бороде, а у его аккаунта в инстаграме 1 млн подписчиков. Это, конечно, не как у Хабиба, но тоже очень-очень много.

32-летний Адам Яндиев – сын известного ингушского бизнесмена Алихана Яндиева. В детстве семья переехала в Москву, и тут Адам и его брат Абукар серьезно занялись единоборствами под руководством отца. Яндиев-старший, кстати, был основателем очень большой организации М-1 Global, занимающейся проведением серьезных турниров.

Свой последний бой Яндиев, по прозвищу «Борода», провел в 2018 году. Но «героем» СМИ он стал совсем в других сюжетах. Например, в 2016 году после аварии с участие принадлежащей ему Lamborghini один человек погиб, а еще один оказался в коме. Позже выяснилось, что супертачку, ценою несколько сотен тысяч евро, разбил сотрудник салона, врезавшись в столб на сумасшедшей скорости.

Конфликт с религиозными семьями в Ингушетии

Второй раз в криминальных хрониках Яндиев отметился годом позже. Одному из представителей серьезного тейпа Ингушетии не понравилось, что боец в инстаграме держит за руку свою жену. Религиозные семьи посчитали это неприличным, и все переросло в драку в одном из ресторанов Москвы, где несколько человек избили Яндиева. А спустя какое-то время в Ингушетии его двоюродный брат получил огнестрельное ранение – и вроде как это тоже было продолжение той давней истории.

Теперь у Адама Яндиева новые неприятности. Но с учетом влиятельности его семьи, все тоже может закончиться для него неплохо. А Харитонова ждет операция. И пока непонятно, как полученные в случайной драке травмы скажутся на карьере ветерана.