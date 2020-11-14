Лучшие роли Армена Джигарханяна: Похотливый судья Кригс, зловещий бандит Карп, разведчик Сеня Клейн

Армен Джигарханян стал народным артистом РСФСР уже в 38 лет. Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

Армен Джигарханян стал народным артистом РСФСР уже в 38 лет. И это было вполне заслуженно и объяснимо. К тому времени он сыграл десятки блестящих ролей, которые навсегда остались в истории. «КП» вспоминает несколько лучших ролей Армена Джигарханяна. Пересматривать картины с актером можно бесконечно.

Фото: Кадр из фильма

«Здравствуй, это я» (1966)

Один из первых очевидных успехов актера. 30-летний актер сыграл молодого талантливого физика Артема Манвеляна (прообразом стал Артем Алиханьян, основатель Ереванского физического института), потерявшего любимую девушку на Великой Отечественной войне. Чем успешнее он двигается по карьере ученого, тем больше ему мешают жить воспоминания о ней. В этой картине Джигарханян сыграл главные скрипки вместе с Роланом Быковым. В 1966 году картина участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Фото: Кадр из фильма

«Неуловимые мстители» (1968)

Не главная, но невероятно запоминающееся появление Армена Борисовича в роли штабс-капитана Овечкина — врага советского народа и красных мстителей, соответственно. Невероятная интеллигентность только подчеркивает бездну отрицательного обаяния и угрозу, которая незримо исходит от белого офицера. Это был один из самых опасных и умных оппонентов четверки главных героев.

Фото: Кадр из фильма

«Двадцать лет спустя» (1971)

Этот телефильм Юрия Сергеева предшествовал знаменитой саге Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Три мушкетера». Арамиса в этой ленте играл Вениамин Смехов (известный всем впоследствии как Атос), а вот Д'Артаньяна — Джигарханян. И дело не только в созвучии фамилий: братская нежность и отчаянная храбрость, которую Армен Борисович сумел передать через экран вполне соответствовала мушкетерскому духу. Он сделал это уж никак не хуже витального «канальи» Михаила Боярского.

Фото: Кадр из фильма

«Здравствуйте, я ваша тетя» (1975)

Шевелящий усами тараканище в полосатом костюме — опекун и похотливый судья Кригс, хитрющий и обаятельный, которого водит за нос «миллионерша» донна Роза д’Альвадорес, в советской экранизации британского романа «Тетка Чарлея», навсегда стал символом мужчин, терзаемых безответной любовью. Кстати, любовью на материальной основе. Возможно, эта роль стала в какой-то степени пророческой в судьбе самого актера и вернулась к концу жизни бумерангом.

Фото: Кадр из фильма

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

«И вот хозяин, у которого я стоял, поляк он, горбун был. Десять вершков росту, но силищу имел невероятную... То есть на спор один раз подлез под першерона - у нас здоровые такие битюги были, семидесятишестимиллиметровые возили — и, представь себе, свободно поднял конягу! Ей-богу, не вру!»

Непререкаемый авторитет и лидер ОПГ «Черная кошка» Карп по прозвищу Горбатый и правда похож на жуткую рыбу в профиль — серый, холодный, страшный, изогнутый, всегда в профиль. Гримеры постарались на славу, сделав облик бандита инфернальным: красные веки, гнилые зубы. Однако Армен Борисович докрутил визуальный облик до максимума. Вкрадчивая и сухая манера говорить, афористичность и немногословие, взгляд исподлобья и магнетическая аура зла — это то, чем удалось наполнить Джигарханяну текст братьев Вайнеров, создав образ одного из самых инфернальных образов советского кино.

Фото: Кадр из фильма

«Паспорт» (1990)

Один из поздних фильмов Георгия Данелии, в котором у актера эпизодическая, но от того не менее важная роль. Он сыграл дядю Сеню Клайна — ветерана ВОВ и бывшего советского разведчика. В общем-то собирательный образ бежавшего за хорошей жизнью в Израиль гражданина СССР, который на траке помогает главному герою перебраться через границу.

Фото: Кадр из фильма

Волк из мультфильма «Жил-был пес» (1982)

Эта роль хоть и не кинематографическая, но пропустить ее было бы преступно. Армен Борисович в мультфильма Эдуарда Назарова в неподражаемой манере озвучил несчастного Волка, что живет в лесу и помогает еще более горемычному псу. «Шо? Опять?!», «Ну ты это, заходи, если что!» — именно хрипловатый голос Джигарханяна обессмертил фразы из гениального мультика. Они ушли в народ и, спустя почти 40 лет после выхода мультика, выпускаются на футболках. Это была озвучка на все времена.

Фото: Кадр из фильма

Джон Сильвер из «Острова сокровищ» (1988)

Этот тяжелый голос одноногого пирата с закрытым глазом, возглавляющего шайку головорезов, тоже принадлежит Армену Борисовичу. Джон Сильвер (он же «Окорок») — самый страшный пират, который притворяется добрым: «Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать, хе-хе, мёртвым».