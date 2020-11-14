Трамп обиделся на медиахолдинг Fox News и решил его уничтожить

По мнению некоторых советников Трампа, медиакомпания Fox News, которую принято считать лояльной к консерваторам, перегнула палку, вызвала гнев президента и его готовность к ответным шагам. Фото: REUTERS

По мнению некоторых советников Трампа, медиакомпания Fox News, которую принято считать лояльной к консерваторам, перегнула палку, вызвала гнев президента и его готовность к ответным шагам.

Во время избирательной кампании Трамп не раз высказывал свое неудовольствие работой Fox News:

– Fox сильно изменился. Если вы спросите, какая самая большая разница между происходящим сейчас и четыре года назад, то я отвечу, что это Fox. И я не жалуюсь – я просто говорю об этом людям. Это одно из самых больших различий в этом политическом сезоне по сравнению с прошлым, – говорил Трамп.

Последней каплей стало объявление Fox News о победе Джо Байдена в Аризоне – штате, в котором традиционно побеждают республиканцы, уже в то время, когда остальные СМИ еще ожидали более полного подсчета голосов.

Теперь близкие к главе Белого дома люди заявляют, что Трамп готовит ответный удар.

«Он планирует уничтожить Fox. В этом нет никаких сомнений», – сообщил хорошо информированный источник.

Ранее уже высказывались предположения о том, что после ухода с поста президента США Трамп займется медиабизнесом. Вначале многие склонялись к тому, что миллионер создаст свой кабельный канал, однако позже стало известно, что он рассматривает возможность запуска цифрового канала, который будет работать на основе ежемесячной подписки.

В пользу этого предположения свидетельствует и информация о базе контактов, имеющейся в распоряжении команды президента. По оценкам экспертов, «списки Трампа», включающие в себя личные данные избирателей, их электронные адреса и номера мобильных телефонов – одни из самых ценных в США.