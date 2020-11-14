"Проживал жизнь наотмашь, со всеми страстями": Коллеги скорбят по Армену Джигарханяну

Печальные новости об уходе из жизни Армена Джигарханяна пришли 14 ноября. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Печальные новости об уходе из жизни Армена Джигарханяна пришли 14 ноября. Народному артисту СССР было 85 лет. Долгая творческая карьера принесла актеру множество почетных званий, неподдельную зрительскую любовь, уважение и восхищение коллег. Друзья Армена Борисовича сегодня скорбят о его уходе.

"Человек прожил долгую жизнь – и творческую, и свою личную. Всегда проживал ее наотмашь, со всеми страстями, никогда ничего не пропуская в своей жизни – ни роли, ни отношения. И оставил о себе очень добрую память у родных и близких, у всех его зрителей. Поэтому радуюсь за его долгую творческую и личную жизнь, выражаю соболезнования всем близким. И пусть земля будет пухом", - поделилась воспоминаниями актриса Елена Проклова в эфире радио "КП".

"Мы с ним просто дружили. Он называл меня «мой мальчик», и для меня это самая высшая похвала за всю жизнь (хотя я всего на 10 лет младше его). Случилось это впервые на перелете из России в Америку. Мы где-то застряли в аэропорту, лежали на полу и играли в шахматы, и он меня обыгрывал. Эта фраза мне запомнилась на всю жизнь. Лучше никто не сказал.

У него была та же болезнь, что и у меня, диабет, а эта болезнь не щадит, особенно когда организм переходит в возраст старческий. Он последний год мотался между домом и больницей, и он всегда не хотел ехать в больницу, его всегда надо было силой туда тащить. Он хотел умереть дома. Это и случилось. Нам отпущено, сколько отпущено, на этой земле. Ему было отпущено много. И он многое дал и театру, и искусству, и просто общение с ним - это был кладезь мудрости", - вспомнил в эфире радио "Комсомольская правда" актёр и продюсер Марк Рудинштейн.

- Конечно, его будет очень не хватать в театре, потому что это человек, который создал театр, который им руководил. Сейчас театр осиротел. Я, честно говоря, даже не понимаю, как мы будем существовать без него, потому что он - душа театра, отец театра, он для всех был как папа. Любой сотрудник театра мог к нему всегда прийти в кабинет - поговорить, попросить. Он никогда никого от себя не отвергал, всегда шел навстречу", - рассказал режиссер-постановщик Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Виноградов в эфире телеканала "Россия-24".

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