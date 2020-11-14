Виталина Цымбалюк-Романовская: «Для меня Джигарханян умер три года назад»

Последняя жена народного артиста, с которой он расстался, с утра принимает соболезнования Фото: Борис КУДРЯВОВ

Страницы Виталины в соцсетях заполнены словами горького сочувствия. Люди ей соболезнуют, как будто бы она все еще остается женой Армена Джигарханяна. Но сейчас, когда позади острота семейного скандала, когда забылись суды за имущество, обвинения и распри, почему многим видится, что именно Виталина была для Джигарханяна самой большой надеждой и опорой в течение нескольких лет…

Мы захотели узнать, какие чувства она испытала сегодня. То, что Джигарханян был для нее очень важным, дорогим человеком, лично у меня не вызывает сомнения.

- Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни, - призналась нам Виталина Цымбалюк-Романовская. – Повторюсь: для меня Армена Борисовича не стало три года назад (осенью 2017 года случился разлад в семье народного артиста, друзья увезли его из дома, где он жил с Виталиной, после этого был скандальный развод, суды и уголовные дела – Ред.). - Он не заслужил такой жизни, которую ему пришлось вести последние годы. Он никогда не хотел доживать. Для него это было унизительно. Он хотел полноценно жить. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше…

- Ну уж как сложилось… Вы пойдете на похороны?

- Не знаю… Мне бы не хотелось встречаться с людьми, которые были рядом с ним в последние три года. Они могут среагировать на меня как угодно. Зачем провоцировать? Да и сам Армен Борисович не ходил на похороны близких людей. Он не был на похоронах даже собственной матери. Он говорил, что ему важно запомнить человека живым. Может быть, это была защитная реакция. Я тоже хочу запомнить его таким, каким я его знала – талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым…

Какие я испытываю эмоции? У меня щемящее чувство из-за того, что Армену Борисовичу было тяжело в последние три года. Мне, сделавшей многое для того, чтобы он был востребован, чтобы выходил на сцену, был занят работой в театре, грустно думать, что его заперли дома, что он выходил подышать свежим воздухом только с разрешения, когда его на улице никто не мог увидеть. Он вел совершенно закрытый образ жизни, который я бы ему не пожелала. Да и он этого не хотел.

Армен Джигарханян в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Когда у него случился инсульт, мне сказали врачи, что его спасет только возвращение к прежней активной жизни. Три года назад эмоционально он был в хорошем состоянии. Дважды в месяц играл спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки». Он готовился к выходу на сцену – настраивался, отдыхал, перераспределял свои силы. «Я должен выйти перед зрителями» - это был стимул. Для него это было важно, даже когда у него было плохое самочувствие. Кстати, после спектакля ему становилось значительно лучше.

- Наверное, он играл с «ухом»? (многие пожилые актеры, которым сложно запомнить текст надевают наушники с суфлером – Ред.)

- Нет, он принципиально от этого отказался. Он говорил, если что-то и забудет, он будет говорить своими словами, потому что играть с «ухом» – все равно, что заниматься сексом с презервативом: «Если я буду повторять за суфлером, это уже не театр. Пускай это будет близко к тексту, но это будет живой спектакль». По сюжету он читал письма Сенеки. Он брал в руки лист с текстом и прочитывал его. Но каждая реплика, тембр, подача голоса были настолько органичны, интересны, что зрители не замечали, что Джигарханян читал текст с листа. Он был Большой Артист…

Армен Джигарханян в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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