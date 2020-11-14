«Считаю Высоцкого средним актером, Россия — не кинематографическая страна» 15 мудрых и парадоксальных мыслей Армена Джигарханяна

14 ноября не стало Армена Джигарханяна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 ноября не стало Армена Джигарханяна — блистательного советского актера, художественного руководителя собственного театра и заложника омерзительных околосемейных дрязг в ток-шоу последних лет. «КП» вспоминает самые интересные и противоречивые мысли артиста, над которыми не грех и подумать.

1. «Человек должен плакать, смеяться, независимо от того мужчина это или женщина. У меня была замечательная мама, которая спрашивала у меня: «Можно я поплачу немножко?».

2. «Де Ниро — мой самый любимый актер. И дело не только в таланте, он опережает время и не просто лицедействует, а рассказывает о неких химических явлениях, происходящих с человеком. Ты не обращала внимания: у человека в результате каких-то потрясений даже запах меняется. Запах, понимаешь?! Играть на уровне физиологии и чувственности способны только гении. Я всегда говорил, что считаю Высоцкого, например, весьма средним актером, но он был явлением, адекватным нашей жизни. Де Ниро — тоже явление, но еще и гений. У него глаза всегда меняются. Мы с Папановым работали за рубежом, платили нам мало, поэтому мы ели консервы. Однажды он мне сказал: «Если ты думаешь, что эти консервы не отражаются в наших глазах, — ты ошибаешься»».

Проживший богатую творческую и личную жизнь актер ушел на 86-м году жизни. Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

3. «Я жестокий человек, поскольку уже много лет живу на свете. Я могу сказать вам свое мнение. По-моему, мы не кинематографическая страна. Русские – это театр. Россия этим обладает. Потому что мы же с вами знаем, что самая великая школа – это русский театр. Русский, английский, немецкий и так далее. Но не кинематограф».

4. «Плохо жить, когда лгут кругом, и эта ложь нам навязывается. Знаешь про свет в конце туннеля? Плохо, когда доходишь до этого света, а там лампочка — нас обманули, подсунули суррогат, электричество, щелкнешь выключателем — и снова в темноте. Искусство, конечно, этим приемом тоже пользуется, хотя это скорее к пропаганде относится. Как анекдот. Вождь племени говорит: «У меня для вас есть две новости — хорошая и плохая, с какой начинать? С плохой? Еды нет, всю зиму будем есть бизонье говно. А хорошая — говна много…»

Инна Чурикова и Армен Джигарханян (на снимке) исполняют главные роли в спектакле "Город миллионеров". Фото: Николай Симаков/ТАСС

5. «Может быть, когда дети рождаются, в первый день мы сразу же видим, каким ребенок будет. Иногда он рождается уже стариком»

6. «У Ницше есть очень пронзительная фраза. Вдумайтесь, это он отвечает нам с вами: «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Запомните слова Ницше. И чем больше интеллект человека, чем его загруженность от природы, тем результаты лучше»

7. «Я пятьдесят лет занимаюсь своей профессией и то еле-еле начинаю понимать, почему артист выходит на сцену и начинает делать вид, что он, например, Ленин. В этом есть какая-то патология. Как в общем-то и во всяком желании воздействовать на другого».

Армен Джигарханян в роли Хлудова в спектакле "Бег" по пьесе М.Булгакова. Фото Виктора Великжанина и Людмилы Пахомовой /Фотохроника ТАСС

8. «Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались».

9. «С женщинами знаете что самое страшное? С одной и той же женщиной в разных ситуациях чувствуешь себя по-разному. Сегодня: хорошо невероятно. Завтра: противно. Послезавтра: опять хорошо. А через две недели: кто это такая, зачем мне все это?»

10. «Я-то люблю Сталина. Порой о том, что происходит у нас в стране, мы судим по Пушкину. Пушкин нам не указ. Русская поэзия великая, но судить по ней об исторических процессах нельзя ни в коем случае. О них мы должны судить по тому, что, условно говоря, сделал человек с ружьем»

11. «Когда я первый раз читал «Театральный роман» — умирал от смеха. Читал недавно — плакал. Так и с фильмом «Место встречи изменить нельзя». Когда-то все сходили с ума по Жеглову, а теперь, возможно, намного симпатичнее Шарапов. Но я не то чтобы часто думаю об этом фильме — он ушел уже. Даже не помню теперь, почему он так назывался».

Армен Джигарханян в роли Сократа в спектакле "Беседы с Сократом" в постановке театра имени Вл. Маяковского. Фото: Михаил Строков/ТАСС

12. «Человек должен быть солидным в своем ожидании жизненного успеха. Не нужно метаться»

13. «Мое открытие: проблема Отелло — чистой воды расовая проблема. Дело не в том, что он ей не доверяет. Само их соединение — основа конфликта. Например, армяне уже двести лет, наверное, якшаются с русскими, но до сих пор не могут спокойно терпеть, когда русские говорят «е* твою мать». Хотя русским кажется, что это просто выражение. Проблема Отелло не в разности кожи — в разности реакций».

14. «И в Бога не верю. Я скажу грубее — не нуждаюсь в нем» (на вопрос Владимира Познера "Что вы сказали бы, оказавшись перед Богом?" актер ответил так: "Один человек очень хорошо сказал по этому поводу. Он сказал бы, что не понимал, что он делает"

15. «Если коротко: ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче… Никто не знает! Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается – это самое высокое счастье».

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