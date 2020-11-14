Трамп внезапно поседел

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на кадрах, снятых журналистами возле Белого дома, президент США Дональд Трамп – абсолютно седой. Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на кадрах, снятых журналистами возле Белого дома, президент США Дональд Трамп – абсолютно седой.

Американцы предположили, что причиной резкого поседения лидера нации стал стресс во время выборов и заявления СМИ о победе Байдена.

«Как так быстро волосы Дональда Трампа стали седыми? Видимо, проигрыш сильно ударил по нему», «Неужели Трамп поседел на этой неделе? Грустно», – написали пользователи.

Ранее американские СМИ сообщали, что знаменитый рыжий цвет волос Трампа – искусственный. Поэтому вполне допустимо предположить, что глава Белого дома просто перестал красить волосы.

Американцы предположили, что причиной резкого поседения лидера нации вызвано стрессом во время выборов и заявления СМИ о победе Байдена. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что в США еще идут разбирательства по поводу голосования и пересчет бюллетеней, Трамп допустил, что может лишиться поста. «Время покажет», – сказал он.

В то же время, действующий президент заверил, что пока он находится у власти тотального карантина в стране не будет.

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