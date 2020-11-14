Налоговая готова оформлять налоговый вычет втрое быстрее и в один клик

Глава ФНС Даниил Егоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Тот, кто хоть раз получал налоговый вычет, к примеру, за покупку квартиры, по расходам на лечение или на обучение, с трудом может забыть все «прелести» этого процесса. Найти счастливчика, который подал документы с первого раза, будет непросто. Под контролем инспектора, который связывается с клиентом спустя недели, а то и месяцы, электронное заявление приходится несколько раз переделывать, исправлять ошибки и прочее. Ожидание перечисления денег занимает иногда и по полгода. Этот трудоемкий и длительный механизм нередко заставляет россиян и вовсе отказываться от оформления вычетов, к примеру, на дорогостоящие медицинские услуги, такие, как лечение у дантиста и пр.

В налоговой знают об этой проблеме. И готовятся сократить сроки получения налоговых вычетов практически втрое.

Как сообщают в ФНС, сейчас камеральная налоговая проверка длится до трех месяцев, еще 30 дней отводится на перечисление денег на счет налогоплательщика. Автоматизированный способ предоставления вычетов без дополнительных документов уже испытан.

- Мы уже апробировали механизм получения таких инвествычетов без предоставления документов и предлагаем такую систему узаконить, —заявил глава ФНС Даниил Егоров на заседании научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации. - При предоставлении таких льготных выплат через интернет срок получения денег гражданами или компаниями снижается с четырех месяцев до полутора.

В ФНС подчеркивают, что новая технология тестируется и при предоставлении социальных налоговых вычетов (на лечение, обучение, благотворительность и пр. https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/). Планируется объединить личные кабинеты налогоплательщика с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

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