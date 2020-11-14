«Спасибо Боярским, что помогли собрать деньги»: Жена рассказала о восстановлении Леонова-Гладышева после травмы

В начале осени актриса Елизавета Боярская обратилась через соцсети с просьбой помочь 68-летнему актеру Евгению Леонову-Гладышеву. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале осени актриса Елизавета Боярская обратилась через соцсети с просьбой помочь 68-летнему актеру Евгению Леонову-Гладышеву.

Два года назад народный артист России, снявшийся во множестве фильмов, включая такие как «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», попал в неприятную историю. Вроде бы его избили в Петербурге (под другой версии он неудачно упал на улице). Как бы то ни было, Евгений Борисович оказался в больнице с тяжелейшей травмой головы. Он находился в коме. В результате кровоизлияния в мозг произошло нарушение речи и опорно-двигательного аппарата.

Потом - долгая реабилитация. Она все еще необходима. Постоянно нужны деньги на восстановление, на лечение в санатории. До полного выздоровления еще очень далеко.

Елизавета Боярская обратилась к коллегам-кинематографистам с просьбой собрать деньги на очередной реабилитационный курс, стоимость которого около 250 тысяч. И таких курсов должно быть не меньше трех в течение года.

- Огромное спасибо семье Боярских, которые помогли собрать деньги. Спасибо Лизе и ее брату Сергею, спасибо Михаилу Сергеевичу, он тоже подключился, - сказала нам жена Леонова-Гладышева Елена Скрипкина. - Мы уже вернулись после реабилитации домой в Петербург. Ситуация такая, что восстановление растянется на годы. Все-таки была тяжелая травма головы, а это очень долгое лечение. Но пока мы ни в чем не нуждаемся.