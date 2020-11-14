Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью

Народный артист СССР умер 14 ноября на 86-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта печальная новость пришла субботним утром. По одной информации, Армен Борисович умер в лечебном учреждении Москвы. По другой, скончался во сне у себя дома. Оба источника информации вполне достоверные. Ничего удивительного. Вокруг Джигарханяна в последние годы было много слухов, мифов и выдумок. Сейчас его окружение решает вопрос о месте и времени похорон народного артиста СССР.

В начале октября в театре, который он создал 25 лет назад, отмечали тройной юбилей. Помимо юбилея самого театра и 85-летия Джигарханяна, еще вспомнили о 65-летии творческой деятельности Армена Борисовича. Он большой, воистину народный артист, создавший на экране и на сцене сотни ролей. И это не фигура речи, а чистая математика - совокупно около 400 ролей. У театра есть основания, чтобы ходатайствовать о месте на Новодевичьем кладбище. Но, как нам сказали в театре, последнее слово за родственниками Джигарханяна.

А они якобы хотят, чтобы Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище, где могила его дочери. Единственная дочь актера Елена погибла в 23 года, надышавшись угарным газом в салоне стоящего в гараже автомобиля с включенным двигателем. По официальной версии, она возвращалась из театра после репетиции и уснула от усталости. Это было больше тридцати лет назад.

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