Чем известен Адам Яндиев, избивший Сергея Харитонова: фейк с Тимати, драка из-за жены и другие скандалы

Адам Яндиев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Москве произошла неожиданная драка двух бойцов ММА - Адама Яндиева и Сергея Харитонова. Но не на ринге, а в жизни - все случилось в "Лужниках" на соревнованиях "Битва чемпионов". Итог этой "встречи" - у Харитонова перелом носа и травма глаза. В деле будет разбираться полиция.

КАРЬЕРА В UFC ИЗ ОДНОГО БОЯ

Свой первый и единственный бой в главном промоушене мира по смешанным единоборствам Яндиев провел 15 сентября 2018 года на турнире UFC Fight Night в Москве. Он проиграл во втором раунде американцу Джордану Джонсону - соперник провел против него удушение ручным треугольником. И с тех пор, к слову, Яндиев вообще не появлялся в спортивных боях.

ДТП, К КОТОРОМУ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ

В марте 2016 года произошло страшное ДТП - Lamborghini Яндиева врезался в столб, погибли два человека. Однако же, как оказалось, что спортсмен вообще не имеет отношения к происшествию. Он отдал свою машину на диагностику, а техник салона решил прокатиться на машине. В итоге водитель умер на месте, а пассажир дорогого авто - чуть позже в больнице.

ФЕЙКОВАЯ ДРАКА С ТИМАТИ

В 2015 году в соцсетях появился видоролик, на котором, как утверждалось, заснята драка Адама Яндиева и Тимати. Происхождение видеоролика выяснить не удалось. А вот сам боец не дрался с популярным исполнителем. В итоге все решили, что видеоролик — да это ж фейк, ну или просто постановка ради пиара.

ЖИЗНЬ ЗАРУБЕЖОМ

В 2006 году Адам Яндиев победил на чемпионате Франции по дзюдо, выступая за спортивный клуб Nice. А после этого он немало лет жил за рубежом. Он готовился в Голландии в команде Федора Емельяненко. А до того были выступления в Катаре, где он победил дважды на Кубках мира по дзюдо. Он со своим братом могли получить гражданство этой страны, чтобы выступить на Олимпиаде 2008, но соглашение сорвалось.

ОТКУДА ПРОЗВИЩЕ БОРОДА

После того, как к началу 2016 года Адам Яндиев одержал 9 побед в 9 боях, то к нему пришла широкая слава и известность в смешанных единоборствах. В бойцовском клубе со звучным названием "Дерись или умри" ему дали прозвище "Борода", которое у него - в аккаунте в Инстаграме. На который подписаны более миллиона человек.

ДРАКА ИЗ-ЗА ФОТО С ЖЕНОЙ

Адам Яндиев периодически попадает в какие-либо конфликтные ситуации. В 2017 году Иса Белхороев высказал ему, что держать публично за руку свою жену - недостойное ингуша поведение. Произошла драка, а затем - брат Яндиева получил огнестрельное ранение. Говорили, что это последствия тех споров. В полицию заявлений не поступало, а сам Яндиев сказал, что это просто зависть к его успехам.

- Семейная жизнь людей это их личное дело, никто в это не должен лезть. Но когда ты называешь себя ингушом и носишь такую бороду, как у аксакала, и ведешь себя подобным образом, то возникает вопрос: почему человек себя ведет так? Для людей, которые не знают наших традиций, считается нормальным на публике взять жену за руку. Но у нас это никогда не приветствовалось и не приветствуется, - с жаром в 2017 году говорил Белхороев в интервью "Матч ТВ".

КОНФЛИКТ С ВЛАДИМИРОМ МИНЕЕВЫМ

В начале 2016 года Яндиев и другой боец ММА Владимир Минеев не поняли друг друга в соцсетях. И Минеев предложил встретиться и подраться. Последовала бурная переписка, однако же ничего дальше не произошло. Зато сколько было трэшток-фраз. Например:

- Он надел на себя не халат доктора, а халат булочника или кондитера. Диагноз я ему поставлю — любой, какой он пожелает, - говорил тогда Яндиев в интервью порталу Sportbox.

Адам и Владимир в итоге просто поговорили лично друг с другом и спор уладили. Говорили, что это - подогрев интереса к предстоящему бою двух спортсменов. Однако же это не подтвердилось.

ИНСТАГРАМ-МИЛИОННИК ВЕДУТ ЗА НЕГО

Еще в 2017 году в Инстаграме Адама Яндиева было полмиллиона подписчиков, а сейчас — уже больше миллиона. Сам спортсмен вообще не ведет свою страничку в соцсети. Так, что даже на его странице есть приписка: "Страницу ведет администрация (Александр, Альбина)". А первое "сториз" в Инстаграме на утро после драки с Харитоновым - это рекламная интеграция букмекерских контор с анонсом турнира UFC, в котором у самого Яндиева всего один поединок.