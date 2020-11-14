Экс-жены Армена Джигарханяна остались при деньгах и с жильем: как поделили наследство народного артиста

Армен Джигарханян последний год жизни провел рядом с экс-женой Татьяной Власовой. Фото: кадр Первого канала.

Армен Джигарханян последний год жизни провел рядом с экс-супругой Татьяной Власовой. Это ее он через суд пытался лишить «совместно нажитого» за 48 лет брака – делили имущество долго и со скандалами. Разводился народный артист пять лет назад ради брака с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая на тот момент уже 15 лет была рядом с Джигарханяном и работала директором в театре его имени. Официальный брак Армена Борисовича с Виталиной продлился полтора года. Развод случился вновь скандальный. Татьяне Власовой хватило мудрости простить экс-супруга, с которым прожила почти полвека. Недавно Татьяна Сергеевна объяснила: «Он после их росписи, когда отошел от чар Виталины – говорил, что она стала его раздражать. Но меня он уже обидел, поэтому вернуться было некуда. И он терпел ее, она воровала, наводила порядки в театре – он терпел…»

Новогодние праздники 2020-го года Татьяна Власова и Армен Джигарханян встретили вместе. Татьяна простила все обиды, собрала чемоданы и в начале 2020-го года прилетела из дома в Лас-Вегасе, где жила с сыном Степаном (пасынком артиста) - в Москву к своему Армену. Жить стали дружно. «Когда моя жена Таня придет?» - донимал сиделку Армен Борисович, когда Власова задерживалась где-то по делам. Татьяна рассказывала Джигарханяну про жизнь в Америке, про путешествия, читала. Армен Борисович впервые после последнего развода оттаял, Татьяна Сергеевна делилась сокровенным: «Он мне сказал впервые в жизни: «Я тебя очень люблю». Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил. Просто говорил, что любовь доказывает отношением и поступками… Рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Говорит - я молодец. Чувствует свою отстраненность, потому что уже не такой активный…»

У Армена Борисович много лет был диабет, сердечно-сосудистые заболевания, поэтому в квартире с ним постоянно проживала медсестра. Оплачивать ее работу, а также бытовые нужды средств хватало. Его должность в драматическом Театра им. А.Б. Джигарханяна значилась, как «президент театра». Оклад был 80 тысяч рублей. Кстати, когда Виталина Цымбалюк-Романовская трудилась в театре директором, ее ежемесячная зарплата достигала и 300 тысяч рублей. Кроме того, пенсию знаменитый артист получал с надбавкой за звание «народный артист» - выходило около 50 тысяч руб.

Татьяна и Армен этим летом на прогулке во дворе дома Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жил Армен Джигарханян последнее время в своей квартире на Арбате. Эту «трешку» в Староконюшенном переулке артист когда-то получил от московских властей, затем приватизировал. По итогам развода ее поделили пополам между Власовой и Джигарханяном. ½ квартиры и сейчас принадлежит Власовой. Свою долю Армен Борисович по совету и под контролем Виталины продал – сумма сделки была около 15 млн. руб. Часть средств покупатель выплачивал наличными, а 7 млн. 900 тыс. рублей были переведены на счет Джигарханяна. У Цымбалюк-Романовской тогда была генеральная доверенность, по которой деньги эти она сняла. Вырученные за половину квартиры народного артиста средства ушли на ремонт и обстановку новой шикарной недвижимости тогда еще супругов Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Виталина сохранила чеки, которые подтверждают эти траты. Правда, в собственность та самая новенькая отремонтированная квартира незадолго до регистрации брака была оформлена лишь на Виталину – Джигарханяна потом она там просто зарегистрировала.

Бизнесмен, который выкупал долю Армена Джигарханяна в «трешке» на Арбате – недавно вернул актеру часть этой собственности. Ну а деньги за эту долю бизнесмен все еще пытается (пока безрезультатно) взыскать с Виталины. Если успели оформить все документы на вновь обретенную собственность, то Джигарханян, скорее всего, завещал свою половину Татьяне Власовой. В этом случае она станет полноправной хозяйкой квартиры в Староконюшенном переулке. Общая стоимость квартиры – около 30 млн руб. Также у Армена Борисовича осталась «однушка» в Красногвардейском районе площадью 54 квадратных метра. Джигарханян переписывал ее на Цымбалюк-Романовскую, но в разгар скандала Виталина вернула недвижимость хозяину. Стоимость этой квартиры – около 5 млн. руб. Возможно, что и эта жилплощадь останется Татьяне Сергеевне либо кому-то из близких друзей артиста.

Стоит отметить, что в процессе развода Власовой и Джигарханяна по решению суда все средства, вырученные за продажу дома супругов в США (Даллас), остались у экс-жены артиста. Речь шла о сумме равной $130 тыс. (10 млн. руб).

Виталина Цымбалюк-Романовская, благодаря отношениям с народным артистом, тоже осталась обеспеченной женщиной. Во время брака она приобрела шикарную квартиру - трехкомнатную, площадью 134 кв. м на Рублевском шоссе. Жилье оценивается в сумму около 30 млн рублей. Квартиру Виталина записала на себя за день до регистрации брака. «Можно сказать - это был мой свадебный подарок, мы оба там прописаны», - рассказывала нам Виталина. Цымбалюк-Романовская говорит, что вложила в покупку и собственные сбережения. А вот шикарный ремонт был сделан на деньги от продажи доли в «арбатской» квартире Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская обеспечила себе после развода безбедное существование, раздавая коммерческие интервью на ТВ о жизни и разводе с народным артистом, потом игрой в любовь с Прохором Шаляпиным. Одно ее участие в ток-шоу оценивалось сначала в полмиллиона рублей, а когда скандал стал утихать, в два раза дешевле.

Последние фото Армена Джигарханяна опубликованы в инстаграме его экс-жены. Октябрь 2020 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Народный артист одаривал Виталину деньгами и подарками добровольно. А она распоряжалась ими по своему усмотрению. Татьяна Власова также не осталась обижена артистом, и с финансовой точки зрения также. Ну а нам, поклонникам творчества знаменитого артиста, осталось еще больше – сотни ролей в любимых фильмах.

14 ноября в 15. 10 на Первом канале – Проект памяти Армена Джигарханяна. 15 ноября в 01.20 на канале «Россия1» - «Белая студия. Армен Джигарханян».

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