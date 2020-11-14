«Джикия справился. В следующей игре он тоже будет капитаном»: Черчесов рассказал, как сборная готовится к матчу с Турцией

Глава тренерского штаба сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций с командой Турции был сосредоточен и корректен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава тренерского штаба сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций с командой Турции был сосредоточен и корректен. Он отвечал на вопросы журналистов так, словно перед его глазами лежала табличка с предостережением: «каждое слово может быть использовано против вас». И поэтому никто не дождался свежих комментариев про Дзюбу, а так же новых афоризмов про «нежный футбол» и «внебрачных детей».

Турция лишилась поддержки болельщиков

«К игре с Молдавией мы уже возвращаться не будем - она уже история. Сосредоточимся на матче с Турцией», - отказался от воспоминаний главный тренер сборной России. Возможно, правильно. Воспоминания о ничьей 0:0 с с одной из самых слабых сборных Европы не могут быть приятными, и делиться ими сейчас на людях и критиковать свою же команду было бы неправильно с психологической точки зрения.

Зато Черчесов много говорил о сборной Турции. И пусть в его комментариях не было каких-то тренерских деталей, все равно было видно – к этой игре тренерский штаб сборной России готовится как следует. «Мой первый матч в качестве главного тренера сборной России был как раз с турками. И потом мы с ними часто играли, и я могу рассказать, как они менялись все эти годы. Играть они стали немного по-другому, исполнители сменились, ротация у них достаточно большая. Мы думаем, что половина игроков, что сыграли против Хорватии, против нас не выйдут. Команда мобильная, турки всегда славились мобильностью и хорошими игроками, недаром многие из них выступают в хороших европейских клубах. Нас ждет хороший, интересный матч, к сожалению, без зрителей. В Турции болельщики умеют создавать ажиотаж и делать игру красивее», - заявил Станислав Черчесов.

Сборную догнали три игрока

Перед игрой в Стамбуле он получил подкрепление из Москвы. Российской стороне удалось доказать УЕФА, что положительные тесты Лесового, Заболотного и Ерохина были ошибочными. И все трое присоединились к команде в Турции.

«Их отсутствие - неприятный для нас момент. Игроки оставались на нашей базе в Новогорске, они сдали несколько тестов на коронавирус, и работали по той программе, что мы им оставили. Так что они в хорошем состоянии. Но чтобы футболисты были в хорошем игровом тонусе, им надо тренироваться с командой. Эмоциональное состояние у них высокое. А у нас есть время подумать до завтра – возможно, кто-то из них окажется завтра в основном составе», - приоткрыл еще одну небольшую часть планов Черчесов.

Джикия остается капитаном

Так же главный тренер сборной России раскрыл еще одного игрока, который точно выйдет в основном составе в этом матче. Это будет Георгий Джикия. Более того, у него останется капитанская повязка, выданная ему в отсутствие Дзюбы.

«Джикия – капитан в «Спартаке», это ему знакомо. Эту роль он ответственно исполнял и в сборной. Но в национальной команде капитаном он был в первый раз, так что определенная ответственность на него ложилась. Но он с ней справился, хорошо руководил командой и в завтрашней игре он тоже будет капитаном», - пообещал Черчесов.

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