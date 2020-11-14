Доказанные факты про иммунитет к коронавирусу: Что нас защищает и почему врачи болеют тяжелее

Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев. Об этом недавно сообщил авторитетный научный журнал Science, основываясь на данных исследователей медицинского центра Маунт Синай в США. Ученые сделали свои выводы по итогам наблюдений за 30 тысячами человек, перенесших ковид в легкой и умеренной (среднетяжелой) форме.

Что еще известно об иммунной защите нашего организма от новой коварной инфекции? О последних данных «КП» рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган.

1. Главную роль в избавлении организма от вируса играют не чудо-лекарства.

Решающую роль в том, избавляется ли пациент от коронавируса или умирает от него, играет иммунная система, поясняет эксперт.

- Фактически большинство смертей происходит из-за того, что, с одной стороны, иммунная система не справляется с вирусом на ранних стадиях инфекционного процесса. И с другой стороны, когда вирус размножится, отдельные механизмы иммунной системы чрезмерно активируются, - говорит Михаил Каган.

Когда человек впервые заражается SARS-CоV-2, организм запускает стандартные механизмы врожденного иммунитета. Так происходит при любой вирусной инфекции. Вырабатываются белки, называемые интерферонами - они препятствуют способности вируса реплицироваться (возобновляться) внутри клеток. В идеале этот начальный ответ позволяет организму быстро взять инфекцию под контроль, хотя у вируса есть и собственная защита. Как выяснилось, один из белков нового коронавируса помогает ослабить или вовсе блокировать работу интерферона.

- Цель нашей врожденной иммунной защиты - сдерживать вирус и предотвращать его слишком быстрое размножение в первые часы и дни болезни, - продолжает доктор Каган. - Это нужно для того, чтобы вторая линия обороны, адаптивный иммунитет, имела достаточно времени для выработки специфических и очень точных противовирусных механизмов прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Адаптивный иммунный ответ, в свою очередь, представлен двумя звеньями. Первое - вирус-специфические антитела. Второе - Т-клетки, которые обеспечивают защиту не только в период острого заболевания, но и от повторного заражения. Именно на выработку этих механизмов адаптивного иммунитета и направлены все вакцины.

2. Судя по всему, многое зависит от величины вирусной нагрузки, и высокие дозы более опасны.

- У некоторых людей вирус будет реплицироваться и быстро распространяться еще до того, как иммунная система успеет взять его под контроль. Одна из причин, по которой это может произойти, заключается в том, что инфицирующая доза вируса оказалась слишком большой. Существует пока не подтвержденная исследованиями гипотеза, основанная на мнениях ряда экспертов. Она говорит о том, что врачи и медсестры могут иметь более серьезные проявления инфекции, поскольку во время контакта с пациентами подвергаются воздействию огромного количества вируса несколько раз в день.

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Почему наиболее уязвимы пожилые люди и хронические больные

Еще одна причина (кроме инфицирующей дозы), по которой организм может потерять контроль над вирусом, заключается в самой иммунной системе, говорит Михаил Каган. Наиболее уязвимы во время пандемии пожилые люди, чей иммунитет естественным образом начинает ослабевать с возрастом. А также люди, чья иммунная система ослабляется из-за других серьезных хронических заболеваний или приема определенных лекарств.

- У таких людей, как правило, исходно более слабый интерфероновый ответ на вторжение вируса. Плюс замедленная выработка адаптивного иммунитета, нацеленного на защиту от конкретного возбудителя болезни. Это и позволяет SARS-CоV-2 относительно бесконтрольно распространяться от клетки к клетке, - поясняет эксперт.

3. «Взбесившийся» иммунитет вызывает гибель собственных клеток.

Болезнь может развиваться в двух направлениях, рассказывает Михаил Каган.

Вариант первый: у человека формируется стабильный иммунный ответ, когда организм устанавливает контроль над вирусом, в конечном итоге устраняя его за счет активности Т-клеток и антител.

Вариант второй: иммунная система при неэффективности некоторых своих механизмов может «взбеситься» и начать чрезмерно реагировать, производя в безумной попытке уничтожить вирус все больше и больше определенных воспалительных белков. Они называются цитокинами.

Именно второй путь вызывает значительную гибель клеток в легких, что приводит к наиболее серьезным проявлениям болезни, острому респираторному дистресс-синдрому и даже к смерти, поясняет врач. У пожилых и людей с серьезными хроническими заболеваниями особенно часто развивается этот тип реакции, поскольку их ослабленная иммунная система внезапно становится сверхактивной.

4. Надо поддерживать иммунную систему, следя за здоровьем в целом, и строго следовать всем рекомендациям по борьбе с вирусом.

- На данный момент лучший способ защиты от вируса – это поддержка вашей иммунной системы, - подчеркивает Михаил Каган.

По словам эксперта, есть три точно доказанных метода. И среди них не фигурируют лошадиные дозы витамина С, иммуномодуляторы или прочие «волшебные» таблетки.

Для реальной поддержки иммунитета вам нужно:

- полноценно высыпаться (как правило, 7-9 часов),

- правильно питаться (больше овощей, фруктов, рыбы; меньше сахара, соли, избегать фастфуда);

- заниматься умеренной физической активностью, в идеале 30 — 40 минут прогулки быстрым шагом на свежем воздухе ежедневно.

Также очень важно носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и мыть руки для того, чтобы не заразиться вообще или подхватить как можно меньшую дозу вируса, советует доктор Каган.

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