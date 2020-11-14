Без России обойдутся: Украина готова закупить вакцину от ковида у кого угодно, кроме Москвы

Министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов снова заявил, что Киев договаривается с компанией Pfizer о поставках в его с рану вакцины от коронавируса. И что Киев вышел на подписание соглашения об этом. Фото: REUTERS

Потрясающее упрямство (а это уже не упорство, а именно тупое упрямство) продолжают сохранять украинские власти в вопросе борьбы с пандемией коронавируса, которая продолжает изо дня в день ставить свои рекорды на Украине, как и в России, и во всех европейских странах.

Министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов снова заявил, что Киев договаривается с компанией Pfizer о поставках в его с рану вакцины от коронавируса. И что Киев вышел на подписание соглашения об этом.

Примечательны два момента. Во-первых, руководство Украины надеется, что поставки будут осуществлены на благотворительной основе, то есть, как говорила Сова в мультике про Винни-Пуха, «безвозмездно». Что и понятно, денег у Незалежной нет, а значительную часть антиковидного фонда пустили на съемку патриотического кино о победах над «москалями» и на строительство дорог, которых сильно не прибавилось. Во-вторых, Киев готов закупать вакцину и на коммерческой основе, правда, откуда брать деньги на это совсем неизвестно.

Впрочем, такие мелочи украинское руководство, похоже, совсем не волнуют. Как и то немаловажной обстоятельство, что выяснилось – глава Pfizer после объявления о завершении работ над вакциной и резко скакнувшего курса акций компании продал все свои акции и вышел в кэш. А буквально через пару дней стало известно, что для транспортировки вакцины от его компании требуется все время поддерживать в транспортном контейнере температуру в -70 градусов по Цельсию, что практически неисполнимо уже технологически. Но Степанова, ставшего достойной заменой «Доктора Смерть» Ульяны Супрун, такие мелочи не смущают. Он объявил, что Минздрав Украины контактирует со всеми производителями вакцины, которые сейчас проходят испытания.

- Мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм, - заявил он, предпочитая не говорить о конкретных сроках разработки, а уж тем более, запуска в производство и вероятной поставки.

Заметили, да, что в списке нет России? Она и не может там быть, поскольку Россия, как вы понимаете, «страна-агрессор». И принять помощь от нее укрогордость не позволяет, поскольку патриоты тут же увидят в этом шаге зраду и позорную капитуляцию. Причем, если раньше представители Киева допускали хотя бы вероятность закупки той же российской вакцины через третьи страны, пусть и втридорога, то сейчас такой вариант просто отброшен в сторону. И это на фоне контрактов на поставки и производство российской вакцины на сотни миллионов доз с самыми разными странами.

Обида на Россию у Украины все множится и множится. Еще бы, на войну в Донбассе не приходит, а в Крым ВСУ соваться самим боязно. И у них остается только один путь – еще больше ужесточать отношения и придумывать новые ходы, которые должны обидеть Москву, а своих граждан выстроить по линейке во фрунт. Иначе трудно объяснить внесение в Верховную раду двух законопроектов – один из которых предусматривает наказание СМИ вплоть до отзыва лицензии за отрицание «агрессии страны-агрессора». А второй дает возможность контрразведке и правоохранителям Незалежной интернировать российских граждан просто по факту российского гражданства.

Честно говоря, после этого, как-то даже продавать вакцину в Незалежную, не говоря уж о поставках в рамках помощи, расхотелось. Даже если начнут плакать.