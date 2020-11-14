Матч Лиги наций Турция – Россия 15 ноября 2020: где смотреть прямую трансляцию, шансы и прогнозы

У сборной России в воскресенье – предпоследний матч в году. Но он же один из самых главных. Во многом от игры с командой Турции зависит будущее команды Черчесова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У сборной России в воскресенье – предпоследний матч в году. Но он же один из самых главных. Во многом от игры с командой Турции зависит будущее команды Черчесова – ее шансы отобраться на Чемпионат мира в Катаре, и возможность играть с топ-командами в следующей Лиге наций.

Причем тут ЧМ-2022?

7 декабря пройдет жеребьевка ЧМ-2022 в европейской зоне. Участвующие в ней команды будут разбиты на корзины в зависимости от своего рейтинга. Сборная России все еще находится на 20-й позиции в этом рейтинге, то есть цепляется за вторую корзину. Но следующие осечки могут скинуть команду Черчесова вниз. И тогда в ходе жеребьевки в свою группу кроме одной топ-сборной типа Бельгии-Франции-Англии мы можем получить «подарок» и з второй корзины в виде условных Швеции-Австрии-Дании.

Кстати, у Турции похожие проблемы. Эта сборная так же может вылететь из второй корзины. Именно поэтому матч будет для них принципиален.

У сборной России пополнение

К российской команде в Стамбуле присоединились трое игроков, у которых был ошибочно положительный тест на коронавирус. Все последующие проверки показали, что Лесовой, Заболотный и Ерохин не заражены, и они вылетели из Москвы в Турцию. Это хорошие новости для Черчесова. Судя по матчу с Молдавией (0:0), у российской сборной большие проблемы в атаке. Ерохин и Заболотный могут помочь их решить.

Точно будут и другие перемены в составе сборной. Если со здоровьем все будет в порядке, на поле должен появится основной игрок этой команды Зобнин. Возможны перестроения и в обороне: армейца Дивеева могут посчитать еще слишком молодым для таких проверок.

У Турции серия из пяти ничьих

Сборная России не может выиграть четыре матча подряд. У Турции еще более длительная полоса – 6 матчей без побед. Но соперники были другими: турки проиграли Венгрии (0:1) а потом выдали серию из пяти ничьих с Сербией (0:0, 2:2), Россией (1:1). Германией (3:3) и Хорватией (3:3).

Но с той же Хорватией турки играли не основным составом – берегли кадры под матч с Россией. Отсюда, возможно, и такое большое количество ошибок в обороне. Но нападающий «Эвертона» Тосун, например6 забил, пусть и с пенальти. Как и сменивший игрок Унал из «Хетафе». Да и Ундер из «Лестера», попортивший Черчесову много крови в первом матче, в строю.

Шансы и прогнозы

Букмекеры фаворитом этого матча видят Турцию. Но перекос в коэффициентах небольшой – 2,6 на хозяев против 3,05 на гостей. При этом аналитики видят, как много пропускает сборная Турции, и по ходу матчей она нередко уступает в счете, и только в концовке дожимает соперника. Так что не исключено, что в этом матче забьют обе команды, а после первого тайма Россия даже будет вести в счете.

Где смотреть матч Турция – Россия

Игру покажет Первый канал. Начало трансляции 15 ноября в 19:50

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