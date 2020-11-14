Армен Джигарханян: «Почувствую, горячий чай или теплый»

В день смерти любимого актера вспоминаются старые интервью Фото: Евгения ГУСЕВА

Много-много лет назад я впервые попала в его кабинет в театре. Кабинет был заставлен фигурками кошек, посудой с изображением кошек. И обложен подушками с мордами кошек. Неподалеку сидела женщина, по степени своей неподвижности мало отличающаяся от кошек, замерших на всякий случай. Женщина эта потом стала известна во время большого скандала – звали ее Виталина, и она разводилась с Арменом Джигарханяном.

В ту пору они еще не были женаты, но изредка кто-то из знакомых актеров приносил сплетни: тихая женщина держит в руках театр, и от нее все бегут.

Армен Борисович же был азартен во время той нашей встречи, ругался весело, обзывал журналистов дебилоидами. Легко перешел на «ты», сказал, что ничего не понимает в искусстве. Хулиганил лихо, ругал «КВН». Усмирялся на секунду только тогда, когда речь заходила о кошках. По-моему, этот его спич тогда в интервью не вошел. Просто не поместился. Я спросила, почему кошки, а не собаки (глупо, но про искусство мне спрашивать уже запретили), а он так вальяжно, но в ритме, сообщил:

- На все вопросы в народе нет ответа. Почему ты любишь кошек, а не собак, на это нет ответа… Я безумно люблю кошек. Вот мы шли на днях мимо гаража. И навстречу кошки начали вылезать. Теперь ты меня спрашивай: «А почему они сперва подняли головы, но не вышли? А потом мы их позвали, и они вышли…» И все – пошел дискуссионный клуб. И люди начали говорить ерунду, что мы и делаем с тобой ежедневно. Включай телевизор. Послушай, о чем они говорят. Вот про это.

Когда он оказался в центре скандала с гостьей всех телешоу Москвы Виталиной Цымбалюк-Романовской, я часто вспоминала слова Джигарханяна про «дискуссионный клуб», где «люди начали говорить ерунду». Он цитировал на встрече со мной часто Ницше. Фразу «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Требовал срочно дать ответ, что имел в виду Ницше. После какой-то попытки он сказал:

- Ну вот видишь… Хотя бы к какой-то приблизительной истине пришли. Но приблизительной! Ровно через две минуты выяснится, что и это неправда!

Он неистово задавал вопросы – мне, Шекспиру, чеховскому дяде Ване, Теннесси Уильямсу. Но спрашивал, на самом деле, он все время только себя. Найдет ли он сам правильное решение? Помню, его очень волновала кровать Ромео и Джульетты (он как раз ставил этот спектакль у себя в театре). Какой она должна быть, эта кровать? Трех-спальной-широчайшей? Или узкой, как раскладушка? Ведь это – «ложе любви», а его описать нельзя. По правилам продажи мебели Шекспир не работает.

А Джигарханяна очень интересовало, как «работает» Шекспир. Он даже называл его Шекспиром Ивановичем. Тогда он меня отругал за то, что жалею Дездемону. Не понимаю Джульетту. Порекомендовал сыграть Джульетту, а после слов «я же не актриса», посоветовал пойти в цирк Вернадского. Вредничал Армен Борисович, но было это мило и почти по-детски: кто слышал фразу «Щас спою» из мультфильма «Жил-был волк», тот на Джигарханяна не обижается.

Интересный момент был, когда речь пошла о кино. Я предложила ему для рассказа три роли: судья Бригс в «Здравствуйте, я ваша тетя», Тристан в «Собаке на сене» и Горбатый в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя». И он ответил словами Андрея Гончарова, главного режиссера театра имени Маяковского, где Джигарханян служил почти тридцать лет: «в этом банке у меня денег нет».

- Они все прошли, проскочили. Интереса нет ни в том, ни в другом, ни в третьем. Все три, которые вы назвали, они неинтересны. То есть, они исчерпали себя уже. Эти фильмы - хорошая такая встреча. Знаешь, бывает так: я вдруг встречаю человека, который мне нравится. Потом мне вдруг кто-то звонит и говорит – это Петя. «Да ты что? Где ты? Приходи!»

То бишь, Горбатый из «Места встречи…» стал просто Петей. В углу витала Виталина, а Армен Борисович резвился и говорил: «Одна из самых сложных вещей – это самец и самка». Себя обзывал циником. Хотя… Романтик он был. Веселый самоуверенный романтик-оптимист, считавший, что сыграл в пьесе «Трамвай Желание» лучше, чем Марлон Брандо. Знаете, ни тени сомнения в голосе не было. И попытки сравнить себя изначально не было. Он про роль говорил так:

- Я должен раздеться, грубо говоря, снять ботинки, штаны и туда войти. Вот почувствую горячий чай или теплый, тогда у нас что-то может случиться. А нет – нет.

У него случалось. И часто. А последние два года постоянных телешоу про него он точно не заслужил.

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