Лена Ленина о смерти Джигарханяна и тех, кто причинил ему много горя: «Пусть им будет сегодня стыдно!»

Лена Ленина часто работала с Арменом Борисовичем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Артисты, друзья и товарищи Армена Джигарханяна сегодня скорбят об уходе великого артиста. Несмотря на почтенный возраст покойного, некоторые звездные товарищи ищут, как это часто бывает, виновных в смерти любимого актера. Предпринимательница и организатор светских мероприятий Лена Ленина часто работала с Арменом Борисовичем и сегодня не может сдержать слез. В своем блоге в Инстаграме она осуждает всех тех, кто причинял в последнее время много горя великому артисту, тем самым сократив ему жизнь и навредив его здоровью.

- Умер Великий Актёр и Человек Армен Джигарханян. Глыба, Легенда и Настоящий Мужчина. В смерти любимых людей всегда от боли и отчаяния хочется найти виновных. А ими были некоторые из его окружения, кто в последнее время склоками, интригами, алчностью, воровством, клеветой и коварством расстраивали и обижали его. Нельзя грабить иконы! Нельзя унижать великих! Нельзя всуе поминать легенды на желтых страницах! Нельзя было унижать пожилого и больного Армена Борисовича в дешевых скандалах на ток-шоу. Нельзя было обманом влезать к нему в доверие и запускать грязные алчные руки в его карман. Пусть этим людям будет сегодня стыдно. Они не продлили ему жизнь. Они осквернили его последние годы! Они как шакалы отгрызали себе деньги и пиарились на его стыде и позоре. Они жестоко предавали его наивность и обливали публично помоями его достоинство. Все понимают, о ком я. Они при жизни Джигарханяна ни разу не покаялись за все зло, что причинили, так, может быть, хотя бы после смерти они попросят у него прощения! Не в эфирах за гонорары, а тихо в душе.

Нам же, кто любил Великого Артиста и при жизни старался ему дать как можно больше и радовать как можно чаще, остаётся лишь надеяться, что душа его упокоится с миром. Что на новом пристанище вокруг него будут только ангелы. И что на нашей русскоязычной Земле добрые, хорошие и благодарные люди будут помнить его и его колоссальный вклад в нашу культуру вечно! - написала Лена Ленина.