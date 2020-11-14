Амаяк Акопян: "При встрече Армен Джигарханян всегда у меня спрашивал - ну, что там Армянское радио?"

Амаяк Акопян Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Амаяк, ты же Джигарханяна знал?

- Ну, конечно, был знаком. Не близко, но встречались и на телевидении, и даже в кино с ним должен был сниматься, но я уехал работать за границу, и мне не удалось с этим великим артистом поработать на киноплощадке. А так я с ним общался, в театр к нему приходил.

...Армен Борисович умер. Это ужасная новость, конечно.

- Вспомни какой-то эпизод... Может быть, ваш отец - великий фокусник Арутюн Акопян - с ним общался?

- С папой они встречались крайне редко, потому что папа работал на советской эстраде, на телевидении. Армен Борисович нашу семью приглашал к себе в театр постоянно... И большое взаимное уважение было, конечно же.

Каких-то таких особых эпизодов не было. За исключением того, что при встрече - либо на «Мосфильме», либо на телевидении, где мы встречались (он снимался, я снимался), Джигарханян меня всегда спрашивал: «Ну, что там наше Армянское радио?» Я говорил: «Ну, вы-то знаете лучше, наверное, ситуацию». Он говорил: «Больше тебя никто анекдотов про Армянское радио (и не только) не знает. Ну, расскажи про еврейское радио».

Я начинал: «Анекдот, который объединил сразу все ваши пожелания. Задают вопрос Армянскому радио - а почему вы молчите, почему больше не вещаете? Армянское радио отвечает - уволился тот еврей, который придумывал для нас ответы».

И Армен Борисович так хохотал...

Он и сам много знал анекдотов, и рассказывал совершенно потрясающе.

- То есть ты пополнял свой репертуар анекдотов благодаря Джигарханяну.

- Во всяком случае, то, что он рассказывал, это было для меня в новинку.

Когда Джигарханян при встрече меня обнимал и говорил: «А это наш Амаяк», мне было очень радостно.

«А это наш Амаяк» - для меня это значило очень многое. И то, что я отношусь к актерской братии, и то, что принадлежу по отцу к армянскому народу.

Армен Борисович - удивительный дипломат. Он ладил со всеми. У него не было ни с кем никогда никаких столкновений ни в театре, ни в кино. Он оставался удивительно мягким, таким мудрым актером, режиссером, учителем и личностью. Меня всегда это поражало.

Я иногда думал: ну, как же так, с таким кавказским темпераментом, и ни разу ни с кем не подрался, никому в ухо не дал, ни с кем не повздорил? Да не может этого быть.

Я как-то у него спросил: «Армен Борисович, а что, действительно, за всю жизнь никогда не было желания дать кому-нибудь в рожу, с кем-нибудь поссорившись?» - «Нет», - отвечает.

Наверное, его так любили, и он так же любил актерскую братию, что у него ничего такого не возникало… Насколько я знаю, у Армена Борисовича не было никаких трений ни с кем и никогда – ни с режиссерами, ни с актерами. Вот это потрясающе, это меня всегда поражало.

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