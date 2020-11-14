Политолог: Американский истеблишмент уже не отдаст победу Трампу

Дональд Трамп борется за каждый голос Фото: REUTERS

В США продолжаются юридические баталии вокруг подсчета голосов на президентских выборах в некоторых штатах. Дональд Трамп борется за каждый голос и настаивает, чтобы избирательные комиссии при пересчете голосов не принимали в учет бюллетени, пришедшие по почте после дня голосования.

Сейчас развернулась масштабная битва за Пенсильванию. 12 ноября суд штата постановил, что при пересчете голосов не будут учитываться бюллетени, которые прислали по почте жители, впервые голосовавшие и не предоставившие документы, удостоверяющие личность, до 9 ноября.

В это же время другой суд Пенсильвании отклонил ходатайство сторонников Трампа, требовавших не учитывать почтовые голоса, поступившие на избирательный участок после 3 ноября.

- Ситуация в Пенсильвании спорная, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Дмитрий Дробницкий. - С 4 по 6 ноября Трамп, действительно, опережал там Байдена с серьезным перевесом. А затем маятник качнулся, появилось огромное количество бюллетеней, которые сделали Байдена победителем. Один из исков Трамп уже выиграл. Но этого недостаточно, чтобы победить в этом штате. Понятно, что часть бюллетеней будет дисквалифицирована, но каков будет их объем - еще надо проверить. Еще потребуется как минимум два иска, чтобы начать пересчет голосов.

Пока самый серьезный юридический успех у Дональда Трампа, касающийся пересчета голосов, произошел в Джорджии. Там за пересчетом голосов будет следить независимый центр бывшего президента США Джимми Картера. На сегодня в этом штате победителем стал демократ Джо Байден. Он опережает Трампа на 14 тысяч голосов.

- Не уверен, что истеблишмент отдаст победу Трампу, это будет позор для всех. Впрочем и нынешняя ситуация выглядит не лучшим образом, - добавил американист. - Трамп сейчас отрабатывает психологическую и моральную повестку - он показывает, что сражается до конца. Он не признал результаты. Кроме того, это особый призыв к республиканцам и трампистам в будущем пристальней следить и сражаться за свою победу. Плюс, это апелляция к избирателям, что он победу не отдаст, что не собирается сливаться и будет бороться, сколько это возможно.