Хроника звездных больных COVID-19: как себя чувствуют Хрусталев и Степаненко

41-летний соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев госпитализирован в коронавирусную больницу в Санкт-Петербурге Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В субботу, 14 ноября, знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни.

Лечатся в больнице

41-летний соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев госпитализирован в коронавирусную больницу в Санкт-Петербурге, куда приехал по личным делам. Состояние артиста тяжелое, за его жизнь борются врачи.

42-летний артист Сергей Светлаков во вторник 11 ноября был госпитализирован в больницу с подтвержденным коронавирусом. КТ показало поражение легких. Сергей проходит лечение и настроен на скорое выздоровление, благодарит всех за поддержку: «Все будет хорошо! Всем здоровья и терпения!»

Лечатся дома

67-летняя Елена Степаненко под контролем врачей получает лечение. Течение болезни позволяет артистке находиться дома, выполняет все предписания доктора.

Проходят реабилитацию

12-летняя фигуристка Вероника Жилина завоевала «серебро» на Кубке России в Казани. Девочка недавно переболела коронавирусом, отсидев положенный карантин, ринулась в бой – точнее на лед. Тренер Евгений Плющенко поддержал фигуристку: «Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у двенадцатилетней девочки такой характер. Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19! Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро - это дорогого стоит».

Для 90-летнего актера Ивана Краско коронавирус пока бесследно не прошел. Актер рассказывает, что периодически у него возникают головокружения, скачет давления. Краско прошел полное обследование организма после выздоровления – серьезных осложнений доктора не нашли. Несмотря на то, что Иван Иванович перенес коронавирус в легкой форме, на восстановление уйдет ни один месяц. Артист рвался на работу, но врачи советуют ему повременить с нагрузками. Сейчас Краско восстанавливает силы дома, гуляет, употребляет витамины.