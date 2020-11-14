Австрия закрывается на локдаун

Это уже второй пакет ограничений, введенный в Австрии во время второй волны Фото: REUTERS

В связи с быстрым ростом уровня инфицирования коронавирусом австрийское правительство вводит, начиная с понедельника, режим жесткой изоляции граждан.

Новые ограничения будут включать закрытие школ и детских садов, всех торговых точек (за исключением продуктов магазинов и аптек), кафе и ресторанов.

По сути дела, вводится комендантский час: гражданам будет запрещено выходить из дома, кроме случаев крайней необходимости.

Правительство Австрии опасается коллапса национальной системой здравоохранения: все больничные койки уже практически заняты.

Старшеклассники и студенты еще две недели назад были переведены на дистанционное обучение.

Пакет жестких мер будет действовать до 6 декабря. Источники в правительстве говорят, что это единственная надежда спасти рождественские праздники.

Это уже второй пакет ограничений, введенный в Австрии во время второй волны. С 3 ноября закрыли отели, театры, музеи, запрет на выход из дома действовал с 20:00 до 06:00.