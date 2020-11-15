Россия проведет матч в Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России проведет вечером в воскресенье, 15 ноября, предпоследний матч в 2020 году. В Стамбуле предстоит играть с Турцией. Месяц назад в Москве в рамках Лиги Наций была ничья 1:1, и теперь - время ответного поединка. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Турция - Россия 15 ноября 2020.

Статистика личных встреч Турция - Россия имеет свою достаточно богатую историю. Россия 7 раз играла с турками. 4 матча наши выиграли, 3 раза была ничья. В том числе и в последней игре на стадионе "Динамо" в Москве 11 октября - 1:1. Прогнозы букмекеров на матч Турция - Россия 15 ноября 2020 говорят о том, что фаворитом будет Россия. Россия должна одержать победу. Прогноз на матч Турция - Россия 12 ноября 2020 - победа сборной России.

Стартовые составы на игру Турция - Россия 15 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Турция - Россия 15 ноября 2020? Матч начнется в 20:00 по московскому времени 15 ноября и его покажут на Первом канале.

Прямую видеотрансляцию матча Турция - Россия можно будет посмотреть 15 ноября 2020, начиная с 20:00 по московскому времени на Первом канале. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Стамбуле вечером в воскресенье, 15 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.