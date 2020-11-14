Состояние Дмитрия Хрусталева: реанимация, ИВЛ, кома

Представители телеведущего информацию о его госпитализации пока не подтвердили Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке. Данную информацию подтвердили в медучреждении. Ранее появилась информация о том, что ведущий шоу "Вечерний Ургант" в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга, находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому.

"Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован", - цитирует РИА Новости медика в приемном отделении больницы.

Представители телеведущего информацию о его госпитализации пока не подтвердили. Пресс-агент отказывается от общения с прессой, а супруга и друзья не отвечают на звонки.

Зато телеведущий Иван Ургант сообщил, что коллеге стало плохо, и врачи пытаются понять диагноз. "Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз", - приводит ТАСС слова артиста

Меж тем информация о состоянии звезды Comedy Woman довольно противоречивая. Как передает 5-tv.ru, перед госпитализацией шоумен попал в ДТП. У Хрусталева диагностирована коронавирусная инфекция.

В свою очередь, "СтарХит" пишет о том, что, оказавшись в родном городе, 41-летний Дмитрий почувствовал себя нехорошо. Судя по всему, болезнь у юмориста развивалась стремительно. По слухам, он пребывает в реанимации коматозном состоянии и не может дышать самостоятельно. Его подключили к ИВЛ.

Дмитрий находится в специализированной больнице, которая занимается лечением больных с Covid-19. Родственники и поклонники Хрусталева надеются, что он сможет справиться с недугом.

Сведения о том, что же стало причиной столь серьезного ухудшения здоровья Хрусталева, разнятся. По данным Mash на Мойке, у знаменитости интоксикация. Сообщается, что, когда артист пребывал в медикаментозной коме, ему проводили специальные процедуры по очистке организма.

Позже издание сообщило, что Дмитрия вывели из состояния искусственной комы. Он почувствовал себя лучше, принял снотворное и уснул. Оказалось, что ведущий ехал на дачу в Репино, но по дороге почувствовал себя плохо. Водитель такси отвез его в ближайшую больницу по пути, где ему оказали помощь.

Примечательно, что некоторое время назад Хрусталев показывал свой завтрак. И вместе с едой сфотографировал и таблетку. Но о своем состоянии ничего не сообщал.

Напомним, Дмитрий Хрусталев наиболее известен как ведущий проекта Comedy Woman, а также по шоу "Вечерний Ургант". Ранее он жил в Санкт-Петербурге и играл в КВН, но затем перебрался в Москву и сделал карьеру на телевидении. Шоумен признается, что при любой возможности едет в любимый город и проводит время с родными и близкими.