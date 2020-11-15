Армен Джигарханян до конца дней плакал по трагически погибшей дочери Фото: Евгения ГУСЕВА

Армен Джигарханян официально был женат трижды. Но именно от союза с первой женой на свет появился единственный ребенок артиста. Это была девочка по имени Елена. Жизнь ее была полна боли и разочарования. И закончилась очень трагично.

Первая жена Армена Джигарханяна была на 14 лет старше актера. Алла Ванновская болела хореей, а умерла в психиатрической больнице. Этот союз не стал счастливым для обоих. Как позже выяснилось, Алла обладала взрывным и даже истеричным характером, кроме того, была очень ревнивой. Рассказывали, что в приступе ревности она, позабыв обо всем на свете, бросалась в драку.

"Она была армянкой. Они не жили никогда вместе. Только когда у них девочка появилась на свет, то решили расписаться. Нужно было дать ребенку фамилию отца. Все было у них на грани душевного срыва. Она забеременела. Врачи ей говорили, что рожать нельзя из-за наследственной болезни. Рождение ребенка в ее ситуации - сильный стресс для организма, но она не послушалась", - делилась вторая жена актера Татьяна Власова.

Алла родила от звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" дочь Елену в 1964 году. После смерти Ванновской он забрал девочку к себе. Как и мать, она страдала от хореи - генетического заболевания.

Это синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, часто напоминающие танец. Болезнь может начаться на фоне явных проявлений ревматизма с поражением сердца и суставов в случаях скрытого, вялотекущего ревматизма.

В первое время воспитанием Елены занималась мама Армена Борисовича. А потом вторая жена звезды Татьяна стала ее второй мамой. Девочка играла с ее сыном, пасынком актера Степаном. Разница в возрасте у них была всего два года.

Елена пошла по стопам звездного отца. Она мечтала быть знаменитой актрисой. Но 30 декабря 1987 года ее нашли мертвой в автомобиле вместе с ее молодым человеком. Что это было - роковая случайность или намеренный выбор 23-летней Елены, - остается загадкой. Известно лишь то, что с парнем девушку связывали отношения, а папа не одобрял выбора дочери. Лишь один раз в интервью актер обмолвился о смерти Елены. "Это моя вина", - кратко сказал он. Друзья актера говорили, что Армен Борисович до конца дней плакал по трагически погибшей дочке.

"Мы мужественно пережили смерть дочери Армена Борисовича. Я больше плакала, чем он. Ему давали успокоительное, потому что он должен был выступать. У нее был гепатит. Она узнала об этом, когда была беременной. У нее были разные кавалеры. Я, честно сказать, не знала, от кого она беременна. Решение об аборте было обоюдным", - сказала Власова в одном из интервью.

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