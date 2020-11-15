"Ужасно": знаменитая фигуристка унизила звезд "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала тех, кому не нужно участвовать в шоу Фото: СОЦСЕТИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова с интересом следит за успехами российских звезд в шоу "Ледниковый период". Иногда знаменитая фигуристка сидит в жюри таких программ. По ее мнению, некоторым знаменитостям не дано стоять на коньках, поэтому им не стоит позориться и участвовать в подобных проектах.

Прославленной спортсменке Наталье Бестемьяновой тяжело наблюдать за тем, как непрофессионалы осваивают азы фигурного катания. По ее словам, некоторым она бы всерьез посоветовала не пробовать ничего подобного.

"Люди возрастные не должны принимать участие в ледовых шоу, особенно мужчины. Ведь в их руках жизни фигуристок. Например, Ивар Калныньш катался с Маей Усовой, ему было очень трудно. А ведь у него был опыт катания на хоккейных коньках", - рассуждает фигуристка.

Никиту Джигурду она и вовсе разнесла и унизила. Впрочем, как и звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергея Селина. "Это ужасно! Я очень боялась за Марину Анисину, меня пугало такое катание. Был очень сложный Сережа Селин. Было видно, что ему все дается с большим трудом. Надежда Михалкова прекрасная актриса, но ей совсем не идет фигурное катание", - разоткровенничалась фигуристка в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

Бестемьянова заявила, что программы, подобные "Ледниковому периоду", прославляют спорт, но нередко фигурному катанию это только в минус. Потому что его превратили в шоу-бизнес.

"Для меня, например, когда человек снимается с соревнований во время Олимпийских игр, что произошло с Евгением Плющенко, - это элемент шоу-бизнеса. Это плохо. А когда эти скандалы разогревают общественность, благодаря чему фигурное катание становится мегапопулярным, это хорошо. Это другие контракты, другие деньги", - резюмировала Наталья.