Что произошло после матча Германия - Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 14 ноября, футболисты сборной Германии в Лейпциге победили команду Украины со счетом 3:1 в матче Лиги Наций. И после этой победы вышли на первое место с 9 очками после 5 игр. Украина - третья с 6 балллами.

В этой игре у форварда немцев Тимо Вернера продлилась результативная серия - он забивает во всех играх и турнирах уже 5 игр подряд. Всего уже у него 7 голов. А вот отличившийся Лерой Сане записал на свой счет 6 гол в 9 играх за сборную. Ранее он не забивал ни разу в 15 первых матчах за национальную команду.

После окончания матча главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, комментируя итог поединка, заявил:

- Считаю, в первом тайме мы сыграли хорошо, были очень энергичными, забили два мяча. Мне понравилось содержание игры, но есть еще над чем работать. Если сравнивать с матчем в Киеве, сегодня мы играли интенсивнее, больше комбинировали. Были заметно, что украинцы имели проблемы с нашими атаками, - говорит Лев на послематчевой пресс-конференции.

Наставник украинцев Андрей Шевченко высказался довольно критично об игре своей команды:

- Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и сделать замены для усиления игры.

Но все-таки чуть похвалил своих футболистов:

- Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации, - заявил Шевченко после матча в Лейпциге.

Следующая игра у сборной Украины - 17 ноября в гостях против Швейцарии. А Германия в этот же день поедет в гости к сборной Испании. Оба поединка - последний тур группового этапа Лиги Наций.