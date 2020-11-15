Из-за манеры одеваться Джилл Байден называют представительницей среднего класса

Скорее всего, у миссис Байден все впереди, и ценителям моды стоит ждать от новой первой леди США смелых экспериментов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летняя Мелания Трамп скоро передаст должность первой леди США 69-летней Джилл Байден.

Скорее всего, у миссис Байден все впереди, и ценителям моды стоит ждать от новой первой леди США смелых экспериментов: со своей фигурой и стройными ногами миссис Байден может позволить себе многое.

Жены американских президентов всегда привлекали к себе внимание не меньше, чем их мужья. Элеонора Рузвельт, Жаклин Кеннеди, Лора Буш, Мишель Обама – о них говорят и пишут не меньше, чем об их высокопоставленных супругах.

Вторая жена Байдена – преподаватель английского языка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джилл стала второй супругой известного демократа. С ней Байден познакомился после трагической гибели своей первой жены Нелии в автокатастрофе. Джилл и Джо встретились на свидании вслепую и полюбили друг друга. Он признается, что только любовь помогла ему выйти из депрессии и вернуться в политику.

Вторая жена Байдена – преподаватель английского языка. Волей-неволей после брака ей пришлось тоже интересоваться политикой. И использовать язык одежды в самых разных ситуациях.

Джилл и Джо встретились на свидании вслепую и полюбили друг друга. Фото: REUTERS

- Я носила черный буквально всю неделю. Я просто не могла поверить, что Буш-младший выиграл, чувствовала, что все слишком плохо. Я была против войны в Ираке. И я сказала Джо: ты должен изменить это, - вспоминала Джилл после победы Джорджа Буша-младшего на президентских выборах в 2004 году.

Именно тогда она убедила супруга баллотироваться на пост главы государства.

Во время предвыборной кампании Байден рассказал, что жена, в случае его победы, продолжит работать в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Волей-неволей после брака ей пришлось тоже интересоваться политикой. Фото: REUTERS

СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ

За стиль одежды, которому Джилл Байден отдает предпочтение уже много лет, ее прозвали «американкой среднего класса». Сама она не считает это своей виной и объясняет, что работа преподавателя обязывает ее выглядеть сдержанно и скромно.

- Мне важно, какой я предстаю перед своими студентами. Я хочу, чтобы они видели, как одевается учитель, - как-то раз заметила Джилл.

Чаще всего она выбирает сдержанные наряды, которые бы вписывались в дресс-код образовательного учреждения: классические костюмы спокойных цветов, деловые пиджаки, натуральные ткани.

Однако для торжественных мероприятий, на которых Джилл обязана сопровождать супруга, она выбирает что-то нарядное, а также позволяет надеть дорогие ювелирные украшения, которым, по ее мнению, нет места в повседневной жизни.

Также Джилл известна еще и тем, что не является поклонницей брендовых вещей.

Более того, новоиспеченная первая леди уже позволяет себе различные эксперименты, вплоть до коротких юбок или короткого платья, обнажающего колени. Все потому, что Джилл обладает хорошей фигурой и стройными ногами.

МОДНЫЕ ВЕЯНИЯ

Во время предвыборной кампании мужа Джилл стала все чаще появляться на публике в дорогих дизайнерских нарядах. Например, на последних теледебатах она сидела на первом ряду в платье от Dolce&Gabbana стоимостью почти 2200 долларов (около 170 тысяч рублей). К слову, этот итальянский бренд считается любимым Меланией Трамп.

Модные критики признают, что Джилл Байден на грядущей инаугурации президента США вряд ли сможет затмить себя образца 2008 года, когда Барак Обама и Джо Байден приводились к присяге. В тот день Джилл предстала перед публикой в ярко-красном платье в пол работы дизайнера Римы Акра.

Модные критики признают, что Джилл Байден на грядущей инаугурации президента США вряд ли сможет затмить себя образца 2008 года, когда Барак Обама и Джо Байден приводились к присяге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАЙНЫЕ ПОСЛАНИЯ

В свое время Мелания Трамп прославилась тем, что появилась на встрече с детьми мигрантов в парке защитного цвета, на которой красовалась надпись: «Мне реально на это плевать. А вам?» Многие тогда гадали, что могло бы значить такое послание.

Стилисты, следящие за образом будущей первой леди, решили пойти проторенным путем. Во время предвыборной кампании Джилл Байден фотографы запечатлели в защитной маске с надписью «Vote (голосуй)». А в день голосования она пришла на участок в ботфортах от Stuart Weitzman, на голенищах которых был виден аналогичный призыв. Как потом подсчитали журналисты, пара таких сапог обошлась ей в 650 долларов. Кстати, после того, как Джилл Байден покрасовалась в них на публике, вся партия ботфорт была распродана буквально за пару дней.

Во время встречи с избирателями в Пенсильвании Джилл вышла на сцену в желтом платье и черном пиджаке с принтом «Love (любовь)». Ценители стиля тут же набросились на 69-летнюю женщину: мол, не по возрасту жакетик. Но затем оттаяли и посчитали, что таким образом Джилл Байден призывает к миру.

ДУБЛЬ ДВА

Но не всегда журналисты и модные критики высоко оценивали стиль миссис Байден. Не так давно ее уличили в подражании Мелании Трамп. Так в течение нескольких лет Джилл появлялась на различных мероприятиях в костюмах, чьи фасон и расцветка в точности повторяли наряд супруги Дональда Трампа.

Например, на общенациональном съезде Демократической партии она была в сиреневом платье, которое было очень похоже на то, что выбрала Мелания для встречи с королевой Иордании Ранией.

История повторилась и с платьем изумрудного цвета: его Джилл надела во время посещения Делавэра. Внимательные журналисты углядели плагиат, поскольку почти в точно таком же платье действующая первая леди США встречалась все с той же королевой Иордании.

Длинное белое платье в черный горошек Мелания надела во время одного из выступления Дональда Трампа у Белого дома год назад, а затем Джилл Байден почему-то выбрала аналогичный наряд для поездки в Южную Калифорнию.

Пока непонятно, сможет ли будущая первая леди США затмить Меланию Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7 ноября, когда СМИ объявили, что Джо Байден одержал победу на выборах, Джилл появилась вместе с супругом в элегантном черном платье с цветочным рисунком от Оскара де ла Ренты. Он одевал многих первых леди, среди них - Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Мишель Обама.

На инаугурацию 46-го президента США над образом первой леди планирует поработать Вера Вонг.

- Какая радость и привилегия одевать Джилл Байден для инаугурации! Красивая, энергичная и очень образованная женщина, - отметила модельер.

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