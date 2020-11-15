От серьезных болезней спасет ложечка соли. Йодированной!

Ведущие российские специалисты по заболеваниям щитовидной железы рассказали, как избежать йододефицитных состояний Фото: Shutterstock

«Комсомольская правда» проводит полезные онлайн-лекции с ведущими медицинскими специалистами в рамках проекта «Здоровый разговор» в социальной сети «Одноклассники». Одна из лекций была посвящена очень актуальной для нашей страны проблеме - йододефициту. О важности его профилактики рассказали директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева и ведущий специалист в области патологии щитовидной железы в России, руководитель отделения терапевтической эндокринологии Национального центра эндокринологии, профессор Екатерина Трошина.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ДЕФИЦИТ ЙОДА

Вся Россия находится в зоне йодного дефицита, говорят эксперты. В среднем за сутки человеку нужно употреблять 150-300 микрограммов йода. Житель нашей страны употребляет, по подсчетам Национального центра эндокринологии, всего около 40-80 микрограммов йода в день.

Это очень серьезно сказывается на здоровье. Каждый год не менее миллиона взрослых и не менее 650 тысяч детей обращаются за помощью по поводу заболеваний щитовидной железы, отмечают специалисты. Основная причина этого - именно дефицит йода в нашем рационе.

Впрочем, такая проблема стоит не только у нас. ВОЗ в свое время заявила, что ликвидация йодного дефицита станет таким же триумфом человечества, как победа над натуральной оспой и полиомиелитом.

- Почему это станет триумфом? Потому что йод является абсолютно незаменимым микроэлементом, который не вырабатывается в организме человека и должен поступать каждый день примерно в одних и тех же количествах. Это необходимо, чтобы все функции, которые впоследствии будут связаны с достаточным количеством йода в организме, протекали адекватно, - поясняет ведущий специалист в области патологии щитовидной железы в России Екатерина Трошина.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ЙОДА

- Проблемы начинаются с того момента, когда человек еще называется словом «плод», - рассказывает Екатерина Трошина. – До 17-й недели беременности у плода еще нет своей щитовидной железы, она еще только формируется. Закладка всех органов человеческого организма, которая будет происходить до этого периода времени, зависит от того, хватает ли матери гормонов щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы синтезируются в организме в том случае, если человек употребляет достаточное количество йода.

Дефицит йода у будущей матери может привести к очень серьезным заболеваниям ребенка, вплоть до неврологического кретинизма.

- Это, по сути, состояние умственной отсталости. Все эти нарушения после рождения ребенка очень тяжело компенсировать, - поясняет директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева.

Продолжая испытывать дефицит йода, человек начинает приобретать все новые и новые проблемы. Щитовидная железа начинает увеличиваться для того, чтобы выработать как можно больше тироксина, от которого зависят все основные процессы обмена в организме человека. В результате формируется зоб.

- Если не лечить это заболевание, оно прогрессирует, в щитовидной железе начинают формироваться узловые образования, формируется многоузловой зоб, - отмечает Екатерина Трошина. - Процесс продолжается, и узлы в ткани щитовидной железы начинают работать автономно, они уже не зависят от регулирующей функции гипофиза (а именно он регулирует выработку тироксина). Узлы начинают безудержно вырабатывать тироксин. Если вначале мы говорили о недостатке этого гормона, то в финале йододефицитных заболеваний узлы вырабатывают тироксина очень много. Клинически эта ситуация проявляется нарушениями сердечного ритма, потому что избыток гормона щитовидной железы в первую очередь влияет на сердце, на миокард и вызывает аритмии.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Йододефицитные заболевания можно предотвратить адекватным Употреблением йода. Основное средство профилактики - йодированная соль. Вся соль, которую употребляет человек, должна быть йодированной, подчеркивают эксперты.

- Почему именно соль? В магазине можно купить йодированную воду, йодированные яйца, конфеты, водку. Йод входит в состав йодированной соли в составе термостабильного вещества – йодата калия. Соль выбрана в качестве носителя для йода, потому что ее невозможно переесть. ВОЗ рекомендует в течение суток употреблять не более 5 граммов соли. Если вы будете регулярно употреблять больше, йодом вы не перенасытитесь, а вот артериальную гипертензию или отеки заработать рискуете, - предупреждает доктор.

При этом, к сожалению, всего лишь 30% населения нашей страны регулярно используют в питании йодированную соль.

ВАЖНО!

Не занимайтесь самолечением!

Если в вашем организме есть дефицит йода, могут проявиться симптомы недостатка продукции гормонов щитовидной железы. Это могут быть признаки гипотиреоза, которые характеризуются в тяжелой степени развитием слабости, сонливости, отечности. Усиленное выпадение волос тоже может сопровождать гипотиреоз.

Чтобы избавиться от этих проблем, не нужно заниматься самолечением. Надо обратиться к эндокринологу и регулярно контролировать состояние щитовидной железы, делать УЗИ и сдавать кровь на анализы гормонов щитовидной железы.

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