Сон, гаджеты, таблетки: врач-диетолог назвала семь неожиданных причин лишнего веса

Существуют пищевые привычки, которые мешают нам похудеть. Но часто избавиться от лишних кило не дают совсем другие причины. Фото: Shutterstock

Существуют пищевые привычки, которые мешают нам похудеть. Но часто избавиться от лишних кило не дают совсем другие причины. О них мы поговорили с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко.

1. Не хватает сна

Если мало спать, то можно и поправиться – это, увы, грустные факты от сомнологов (врачей, которые занимаются нарушением сна). Они уверяют, что полноценными для нас являются 7-8 часов сна. И женщинам требуется больше, чем мужчинам! А вот отсутствие такого сна может стать одной из причин набора веса.

Считается, что длительность сна влияет на выработку «гормонов голода» — грелина и лептина. А недосып ведет к снижению активности части мозга, ответственной за принятие рациональных решений и осознание последствий. То есть вы едите машинально, даже не отдавая себе в этом отчета.

А еще недостаток сна ведет к увеличению в крови гормона кортизола, который называют гормоном тревоги. Тревога чаще всего «компенсируется» усилением аппетита. И особенно тянет на сладкую и высококалорийную пищу. Попытки поднять настроение, ощутить бодрость приводят к употреблению лишних чашек кофе и чая, да с конфетками, печеньками... Вот вам и превышение калорийности дневного рациона.

2. Завтракаем с телевизором, обедаем с планшетом

Гаджеты — совсем не лучшие друзья худеющих. Если у вас новости за завтраком, деловая переписка во время обеда, просмотр страниц соцсетей за ужином, то лишние кило прилипнут легко.

Ведь зарываясь в гаджеты, мы бездумно поглощаем все лежащее перед нами, не чувствуя вкуса и запаха (и дело вовсе не в ковиде). Не получая удовольствия от еды, а просто забрасывая в себя, как в топку, мы вредим не только своей фигуре, но и желудочно-кишечному тракту.

В Гарвардской школе здравоохранения в течение шести лет изучали, как привычка смотреть телевизор сказывается на физической форме людей (участие в этом исследовании приняли 50 тысяч добровольцев). И даже два часа в день, проведенные перед экраном, увеличивают риск ожирения на 23%! Просто потому, что мы бездумно отправляемся к холодильнику за очередным перекусом, например, понервничав от новостей, или испугавшись триллера. Так что располнеть от таких телесеансов очень просто.

Поэтому забудьте на время еды о новостях, письмах, социальных сетях. Лучше будем медленно, с удовольствием завтракать-обедать-ужинать или просто пить чай. И наш желудок «расправит плечи», и наш мозг порадуется полученному удовольствию, а гастроэнтерологи вкупе с невропатологами, диетологами и психологами останутся без работы!

3. Вся жизнь — сплошной стресс

Увы, стресс, цейтнот и прочие неприятности - это реальная проблема для вашего веса. Острый стресс подавляет аппетит, а вот хронический требует постоянного «заедания». Научные исследования подтверждают, что чаще всего ожирением страдают личности депрессивные и тревожные.

Так что постарайтесь воспринимать жизнь со светлой стороны. А если не справляетесь сами, посоветуйтесь с врачом, как преодолеть затянувшийся стресс с помощью психотерапии или лекарственных средств.

4. Попил таблеточек и растолстел...

- Довольно часто слышу от своих пациентов, что поправляться они начали после лечения теми или иными препаратами, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Некоторые препараты, действительно, вызывают набор веса как побочный эффект: это отдельные виды мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, противодиабетических средств, кортикостероиды и нейролептики. Как ни странно, этим так же грешат антацидные вещества, которые назначают при изжоге, гастрите и язвенной болезни. Казалось был они помогают ЖКТ, но снижая кислотность, они могут нарушать переваривание белков, повышать аппетит или задерживать жидкость в организме, что тоже приводит к увеличению веса. Излишняя любовь к антибиотикам, которые принимают при каждом чихе, тоже способна повлиять на лишний вес: уничтожая и вредную, и полезную микрофлору, они способны вызывать не только набор веса, но и серьезное болезненное состояние метаболизма, сравнимое с преддиабетическим.

Что делать? Внимательно прочитайте инструкцию перед началом курса лечения. Если же набор веса начался, а заменить или отменить препарат невозможно, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать рацион, питьевой режим и физическую активность. Часто прибавка веса на фоне приема лекарств связана не с накоплением жира, а с задержкой воды в организме (это подскажет биоимпедансометрии). Это можно отрегулировать.

5. Хочу, чтобы раз и похудел!

Бесконтрольный прием средств для похудения - пилюль, чаев – еще одна неочевидная причина лишнего веса. Во-первых, «прикрытие» таблеткой расхолаживает: вы начинаете попросту больше есть, думая, что все равно «чудо-пилюли» не дадут жирам усвоиться и отложиться в ненужных местах.

Но, увы, есть риск вместо похудения получить нарушение обмена веществ и растолстеть еще больше. Так что все «вспомогательные» средства - только после общения с диетологом или эндокринологом.

6. В наших квартирах слишком тепло

Центральное отопление домов и офисов, климатические системы в личном и общественном транспорте приучили нас к тому, что лето у нас едва ли не круглый год. И довольно теплое лето: как правило, не меньше 22 градусов.

- Но для нормального обмена веществ самая нормальная температура в районе 18 0С, - говорит Людмила Денисенко. - Именно в этом случае тело тратит на поддержание собственной температуры адекватное количество калорий. Избыточное тепло замедляет метаболизм и делает нас неработоспособными.

Да, сильный холод не «заморозит» ваш жир, скорее вызовет у многих волчий аппетит. Но все же регулярное «охлаждение» способствует образованию бурого жира, особой формы сохранения энергетических запасов. В исследовании немецких ученых испытуемые на протяжении нескольких недель регулярно проводили до получаса времени в терпимо холодном помещении, и в результате не только «изменили цвет» части своих жировых запасов, но и похудели на 2-3 килограмма, не меняя привычного меню.

7. Гляжусь в тебя, как в толстое зеркало

Жестокая, но правда - полные люди нередко выбирают друзей и партнеров с «излишками», потому что подсознательно считают, что только тот, кто страдает от той же проблемы, может понять их. А еще от неуверенности в себе. Да и лишний вес одного на фоне второго не будет бросаться в глаза.

А если у вас весьма «весомые» друзья, будьте готовы к тому, что как показали недавние исследования, в компании полных людей количество и качество съедаемого увеличивается автоматически, и вы съедаете больше, сами того не замечая!

КСТАТИ

«Целыми днями в спортзале, а вес и ныне там!»

Если вы все время то бегаете, то тягаете железо, то записываетесь на групповые занятия, но стрелка на весах стоит намертво, остановитесь!

- Уже давно доказано, что аэробные нагрузки не ведут к снижению веса, а лишь тренируют выносливость, - говорит наш эксперт. - А чрезмерные нагрузки не способствуют похудению, а только ведут к повышению аппетита. Кроме того, мышцы куда тяжелее жира, поэтому вес и будет стоять. А если после трудового дня в спортзале вы пришли и легли на диван, считайте, что день прошел зря. Ведь свежего воздуха за целый день вы успели глотнуть чуть-чуть. Так что лучше бы вы «наматывали» эти километры вечером в парке недалеко от дома. Ведь для лучшего «сгорания» жира (а горение – это процесс окисления) крайне необходим кислород. Да и вечерняя прогулка поможет крепкому сну, который тоже - залог стройности (см. пункт один).

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