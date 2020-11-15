Эдуард Басурин - об обращении Зеленского к жителям Донбасса: Очередной пиар. Показуха. А сами как стреляли, так и стреляют

Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Эдуард Александрович, это - «Комсомольская правда» из Москвы. Вы, наверное, уже видели заявление президента Зеленского, адресованное ДНР?

- Нет... Не видел.

- Ну, вот, например. Цитирую: «Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова. Уверен, что вы не только видите и знаете, но и сделаете свои выводы во всех смыслах этого слова». И так далее - в том же духе...

- Мерзавец.

- И ещё такое вот «заверение»: «...Сейчас Украина делает все, чтобы военный конфликт, который длится седьмой год, завершился...»

- Пиар... Показуха!

- Это обращение к жителям Донбасса он записал в ковидной больнице в Киеве. Как у вас обстановка?

- Как стреляли, так и стреляют. Да, меньше, но - все равно стреляют. Мира нет.

- А жертвы есть?

- В этом плане жертв пока нет.

- Я был несколько раз в Киевском районе Донецка, где в гражданскую войну, в Великую Отечественную школу обстреливали. И в эти годы - то же самое: на стенах - следы от снарядов... Там как сейчас обстановка?

- Здесь, более менее, тихо. Если стрельба идет – то это в районе аэропорта, а в городе - нет. Единственное, два дня назад в пригороде Донецка прилетали мины, но - без последствий.

А так - стрельба идет или на юге, или там, где нет домов.

- Как у вас с ковидом ситуация? В Москве, видите, как тяжело?

- Не знаю, справляются. Думаю, везде одинаковые проблемы. Просто у вас в Москве медицина развита и возможностей больше, чем у нас, потому что разрушено много, врачей не хватает, поэтому у нас сложнее.

- А как с продуктами в магазинах?

- В этом плане проблем никаких.

- Все есть, все нормально?

А - настроение? Вы же и на передовых позициях бываете, и в коллективах...

- Ну, настроение то же… Устали. Реально все уже устали.

- Плохо слышно...

- Устали от неопределенности.

- Понял. Мы с нетерпением ждем, что какие-то меры будут приняты. Спасибо.

- Мы тоже все ждем.

- Держитесь!

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