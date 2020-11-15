Кому Валентина Легкоступова отписала квартиру: вдовец певицы не претендует на жилье

Юрий Фирсов выиграл регату, на которую должен быть ехать с Валентиной Легкоступовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

54-летняя певица Валентина Легкоступова умерла в больнице три месяца назад. Сейчас идут экспертизы и проверки по факту ее смерти. Уголовное дело на данный момент не возбуждено. По решению родственников Валентина Легкоступова была кремирована 20 августа. Близкие певицы обратились к адвокатам, так как у них есть основания подозревать, что Валентина Валерьевна могла быть избита. Однако прямых доказательств этого нет.

Поэтому адвокат вдовца Валентины Легкоступовой сделала заявление. Евгений Тонкий защищает и представляет интересы Юрия Фирсова: «Сегодня ряд СМИ распространило новости, о том, что якобы наш доверитель Юрий Фирсов сообщил, что Валентина оплачивала своему сыну наркотики и проституток. Официально заявляем, что это не соответствует действительности, Юрий Фирсов никому не сообщал не распространял подобной информации о Валентине Легкоступовой и ее сыне. Также ранее распространялась недостоверная информация, о возможной причастности Фирсова к убийству своей супруги и якобы имеющегося корыстного мотива у нашего доверителя. В настоящий момент временим идет проверка следственными органами всех обстоятельств по факту смерти Валентины Легкоступовой, проводятся ряд экспертиз и нет никакого возбужденного уголовного дела».

Подозрения у родных певицы возникли после того, как получили результаты экспертизы. У поклонников звезды возникли вопросы – почему в этом случае было принято решение о кремации, ведь это не дает возможности провести повторные экспертизы. Ответ на этот вопрос в программе «Человек и закон» дала дочь певицы Анэтта Бриль: «Это была ее просьба, она при жизни всегда говорила, что не хочет быть похоронена в земле. Мама очень боялась этого и всегда просила, чтобы ее кремировали». Анэтта Бриль перечислила травмы: «Гематомы на животе, на запястьях, на плечах. Но она не была ни в какой отключке, у нее не было никакой пробитой головы, никаких ссадин на лице – этого ничего вообще не было…» В бумаге-разрешении на выдачу тела значились еще ушибы и гематомы разных сторон головы (затылок, височная часть, лобная и теменная доля). Поэтому и возник вопрос – можно ли получить такие травмы при случайном падении в ванной комнате. Причина смерти эстрадной звезды: последствия черепно-мозговой травмы (гематома, ушиб мозга).

Валентина Легкоступова за девять месяцев романа с Юрием Фирсовым побывать на нескольких международных регатах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вдовец Валентины Легкоступовой сразу же сообщал следователям и в интервью, что его жена поскользнулась и упала в ванной – о чем ему и сообщила. По словам Юрия Фирсова на последствия падения супруга не жаловалась, поэтому «Скорую» не вызывали. Вскоре Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова отправились на детокс в наркологическую больницу, где врачи также не обнаружили никаких видимых проблем. Певица ни на что не жаловалась, наркологи начали терапию, а потом женщина внезапно отключилась….

С конца сентября по ноябрь яхтсмен Юрий Фирсов находится на регате, куда должен был поехать с Валентиной Легкоступовой. Команда Фирсова выиграла один из туров соревнования. Юрий Фирсов расчувствовался в кругу друзей, и вспомнил супругу: «Валюша, мы были первые на регате в Гечике, где ты должна была быть с нами. Вспомним тебя и твой прекрасный голос песней, исполненной нами на закрытии регаты в Макао в январе 2020 года». Легкоступова встречалась с Фирсовым с осени 2019-го года и успела вместе с ним побывать на нескольких международных регатах. После смерти жены Фирсов стал впервые дедом – у мужчины двое детей от предыдущих браков.

Брак Легкоступовой и Фирсова продолжился месяц. Вдовец в интервью Андрею Малахову заявил, что не будет претендовать на квартиру певицы, когда откроется наследство (через полгода после смерти). Официальные наследники Легкоступовой — мама, дочь, сын и муж. Появлялась информация о том, что в квартире Легкоступовой обнаружили бумагу с «завещанием на эту недвижимость». По неофициальной информации – это бумага, написанная от руки, с бессмысленным набором слов, среди которых есть фразы о том, что она оставляет квартиру Святому Михаилу.

Сейчас близкие и поклонники Валентины Легкоступовой ждут результатов проверки следователей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Темные тайны вдовца: Еще одна возлюбленная мужа Валентины Легкоступовой погибла при загадочных обстоятельствах

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти певицы Валентины Легкоступовой (подробности)