Новый год на теплом море: Дешевле всего в Турции, дороже – на Мальдивах

Эксперты Ассоциации туроператоров РФ сравнили цены на всех зимних курортах, куда из России сейчас летают самолеты, и выяснила, куда стоит слетать отдохнуть Фото: Shutterstock

До Нового года всего полтора месяца. В доковидные времена у любителей проводить зимние каникулы в теплых странах уже наверняка были бы билеты в Таиланд или тур в Доминикану. Однако сейчас все сложнее.

С одной стороны, сложно загадывать: кто знает, как будет развиваться ситуация с пандемией и коронавирусными ограничениями? Планировать путешествия загодя, даже новогодние, - рискованно.

С другой, ситуация-то для путешественников на самом деле развивается в целом оптимистично. Открываются все новые страны, появляются все новые рейсы. А значит, и вариантов становится больше. В конце октября полетели первые самолеты на Занзибар (и сейчас чартеры на экзотический остров есть уже из 7 городов России). Неделю назад стартовали полеты на Кубу. Вечером 13 ноября правительство РФ приняло решение увеличить количество разрешенных рейсов в три теплых страны: в ОАЭ – до 7 рейсов в неделю; на Кубу – до 4 рейсов в неделю (раньше разрешалось два рейса); на Мальдивы – до 8 рейсов в неделю (было 3 рейса). И, кстати, благодаря расширению полетной программы цены на авиабилеты в эти страны снизятся.

При этом в Москве на Новый год особых развлечений не предвидится, даже музеи закрыты до 15 января. И это тоже повод уехать из города – вопрос куда, на дачу, на море, в лес.

В Ассоциации туроператоров России (www.atorus.ru) сравнили цены на праздничный отдых в 5 странах, доступных сейчас нашим отпускниками. Не мелочились, рассматривали только 5-звездочные отели “Все включено”, туры с вылетом 26 – 27 декабря, на 7 – 9 дней. То есть это вариант для тех, кто готов новогоднюю ночь встречать под пальмами. Цены – минимальные (не средние!) по данным сети турагентств “1001 тур”. В них входит перелет, проживание, питание, трансфер и медстраховка с покрытием Covid-19.

Расклад в итоге такой.

РЕЙТИНГ НОВОГОДНЕГО СОЛНЦА В 5 ЗВЕЗДАХ

Турция – от 69 тысяч рублей на двоих в среднем стоит новогодняя неделя в 5-звездочном отеле с All inclusive.

ОАЭ – от 107 тысяч рублей за тот же вариант.

Куба – от 257 тысяч рублей.

Занзибар - от 280 тысяч рублей.

Мальдивы – от 597 тысяч рублей.

...И В ОТЕЛЯХ 3 ЗВЕЗДЫ

Но можно же и поскромнее отель выбрать. Тогда праздничный отдых, конечно, обойдется дешевле. Но страны в рейтинге остаются в том же порядке:

Турция – от 45000 рублей за тур на двоих на неделю в отель 3* “Все включено” (тоже на сам Новый год).

ОАЭ – от 90 тысяч рублей.

Куба – от 194 тысяч рублей.

Занзибар – от 219 тысяч рублей.

Мальдивы – от 354 тысяч рублей.

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