Актриса Елена Скороходова: «Цивин ждал, что вдова Баталова одумается, ведь он ни в чём не был виноват»

Актриса, драматург Елена Скороходова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На телевидении и в соцсетях продолжают обсуждать скандальную историю с имуществом семьи Алексея Баталова. У Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве, не так много защитников. Но они есть, например, актриса, драматург Елена Скороходова. Ее часто можно увидеть на ток-шоу, где они последовательно защищает супружескую пару от жестких обвинений, которые несутся в их адрес. А в соцсетях пишут, что это она делает потому, что чем-то Цивиным обязана ну или за деньги... Но может быть и по-другому: у Елены есть факты, которые говорят об их невиновности. Мы решили спросить об этом Скороходову напрямую.

- Вор всех вокруг считает ворами, люди наделяют окружающих своей логикой. Это к вопросу о моей якобы проплаченной Цивиным защите, - говорит Скороходова. - Был случай, когда Цивин и Дрожжина неожиданно мне помогли, хотя мы были едва знакомы. Помощь не несла им никакой выгоды... Я оказалась под большим впечатлением и резко к ним прониклась. Однако, как бы хорошо я к ним ни относилась, я бы не стала защищать мошенников.

Последние 3 года я часто сталкивалась с Цивиным в разных местах, и он неизменно бежал по делам Баталовых. "Чем больше будут помнить Баталова, тем лучше будут жить его вдова и дочь", - говорил он мне. Вообще фамилию "Баталов" он всегда произносил с особым пиететом. Он жил их жизнью…

- "Бежал по делам" Баталовых, как сейчас стало понятно, потому что преследовал личный интерес. Это же классика жанра: стать необходимым, полезным, почти членом семьи, войти в доверие, чтобы потом стричь дивиденды. В данном случае - имущество Баталовых. Разве не так?

- А я видела искреннее чувство. Ему не было смысла что-то передо мной разыгрывать. Знаешь, какой у него был вид на открытии мемориальной доски Баталову? Как у восторженного пацана. Как будто свершается что-то эпохальное и он к этому причастен. И не просто причастен, он это организовал.

Он был влюблён в кинообраз Баталова и служил ему, продвигал память о нём в массы. "Лена, ты представляешь, уже есть люди, которые не знают Баталова", - говорил он с ужасом, как будто творится культурная катастрофа. Я-то к Баталову очень спокойно отношусь…

У Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве, не так много защитников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Тем не менее влюбленность в кумира не помешала заключить договор ренты с его дочерью, по которому к Цивиным перешло все имущество Марии Баталовой, ее деньги, семейные архивы, переписка Ахматовой… Оригиналы правоустанавливающих документов тоже оказались у них. Почему не вернули всё, когда вдова попросила?! Почему ждали, пока не заведут уголовное дело?!

- Договоры заключались по просьбе Гитаны Аркадьевны с целью увода наследства от старшей Машиной сестры Надежды. У вдовы Баталова был такой странный бзик, что Надежды надо опасаться. Конечно, этого я уже своими глазами не видела, а свидетельствую по рассказу. Но в данном рассказе для меня всё логично и вызывает доверие.

Никакое имущество по договору ренты никуда не переходит. Любой адвокат знает, что от рентополучателя к рентодателю имущество переходит в таком варианте, что ничего с ним сделать нельзя. Ни продать, ни прописать, ни заложить... В нём остаётся жить рентополучатель и хозяйничает там по праву. Деньги Марии тоже никуда не перешли. Были куплены две комнаты на её имя. Всё с ведома Гитаны Аркадьевны, которая сейчас ничего не помнит. Но при тех доверительных отношениях, которые царили между ними, было бы странно все переговоры записывать на мобильный телефон, как Сергей Жорин записал дарение квартиры Федосеевой-Шукшиной.

То же с архивами, которые ещё надо довести до ума, чтобы превратить свалку в архивы. Гитана Аркадьевна передала их Цивиным на хранение.

Почему не вернули всё сразу? Они, конечно, не ждали уголовного дела, а, наверное, ждали, что вдова одумается, ведь они ни в чём не были перед ней виноваты.

Да и куда там вообще было всё возвращать? В квартире появились новые люди. С какими целями? Так вот взять и сдать старых друзей непонятно кому? Для меня всё в поведении Цивиных логично.

Вдова Алексея Баталова Гитана и дочь Мария Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Когда только вспыхнул скандал, Цивин предлагал переписать договор ренты на Надежду Баталову, зная, что этот вариант не устроит Гитану Аркадьевну. Почему нельзя было просто вернуть чужое? Ну а люди, которые "непонятно кто" - это старые друзья Баталовых, которых, как я поняла, после смерти Алексея Владимировича Цивины старались отдалить от семьи. Так было проще провернуть аферу с рентой. Но, может быть, я не права...

- Я не знаю, что и как там было на самом деле. Я могу свидетельствовать только о том, что видела восторженного Цивина, который занимался делами Баталова. Люди интерпретируют поступки людей, исходя из собственной логики и своих интересов.

А тебе не кажется странным, что новые люди, которые теперь с Гитаной, эти "старые друзья" вообще нигде не появляются? Ни на шоу, ни в интервью, ни рядом с Гитаной на съёмках. Почему они скрываются, не хотят светиться, сказать хоть словечко, чтобы защитить Гитанушку? За этим что-то таится.

Нелюбовь к Надежде Гитана сейчас отрицает. Говорит, не было такого. Ну, и прекрасно. Вот Цивин и предлагает всё переписать на неё и восстановить справедливость. Договоры же изначально замышлялись, как защита имущества от Надежды.

- Кто-то из журналистов раскопал у Цивиных 17 квартир, в том числе оформленных по договорам ренты. Ты что-нибудь об этих квартирах знаешь?

- Да хоть 117! Там что за каждой квартирой по убитой старушке? Если они добросовестно помогали старикам, терпели их вздорные характеры... Актёры вообще не лучшие люди в этом мире, а к старости часто превращаются в монстров. Всю жизнь гуляют, пьют, делают детей на стороне, портят со своей роднёй отношения, а под конец оказываются в таком плачевном состоянии, что в одиночку справиться не могут. Их вид бывает настолько отталкивающим, что, поверь мне, ни за какие квартиры ты не будешь с ними возиться. И этих людей вытаскивают, спасают от настоящих мошенников, отмывают, кормят, с ними общаются, возвращают их достоинство и хоронят по-человечески. Что в этом криминального? Это тоже работа. И если они ей занимались, им надо спасибо сказать.

Но даже если когда-то в их жизни была такая работа с коммерческим уклоном, то всё, что касается их отношений с Баталовыми, было построено на любви. Я это видела своими глазами.

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