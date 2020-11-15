Елена Степаненко после слухов о тяжелой болезни вышла на связь с поклонниками

Елена Степаненко рассказала о своем состоянии. Фото: Инстаграм.

Новость о том, что Елена Степаненко серьезно больна, появилась несколько дней назад. По слухам, 67-летняя артистка заразилась коронавирусом и тяжело переживает болезнь. Как рассказал некий источник из окружения юмористки, Степаненко лечится дома, но при этом находится в группе риска. «Дай бог, выкарабкается», - рассказывал знакомый артистки.

Сегодня Елена Григорьевна вышла на связь и сама рассказала поклонникам о своем состоянии. По словам артистки, новость о ее болезни – фейк. Она не больна, продолжает работать и отлично себя чувствует.

- У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в «Параде звезд». Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья! - рассказала телеведущая «СтарХиту».

Сейчас в столице вовсю снимают новогодние «голубые огоньки». «Новогодний парад звезд», в котором принимает участие юмористка, - проект телеканала «Россия 1». Кроме Степаненко в нем снимаются Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерия, Дима Билан, Лолита, Сергей Лазарев , Вера Брежнева, Стас Михайлов, Наталья Королева и другие звезды. На съемках соблюдаются все меры предосторожности, так что если бы артистка плохо себя чувствовала, ее просто не пустили бы в студию.

Елена Степаненко тщательно следит за своим здоровьем. Артистка сильно похудела, а, как известно, вместе с лишним весом уходит избыточная нагрузка на организм и, как следствием, многие проблемы. Елена Григорьевна рассказывала, что ей удалось сбросить вес всего за год. По ее словам, до похудения она весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров.

Артистка сильно похудела, и с тех пор тщательно следит за своим здоровьем. Фото: Инстаграм.

- Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма... Мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой. Откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась, - рассказывала Степаненко в одном из интервью.

Вместе со стройностью пришло желание изменить стиль в одежде. Степаненко полностью поменяла свой гардероб. Если раньше в ее шкафу преобладали широкие платья и костюмы с пестрым принтом, то теперь она стала отдавать предпочтение элегантным однотонным нарядам приталенного силуэта, подчеркивающим талию. Артистка любит яркие жизнерадостные цвета, благодаря такой оптимистичной цветовой гамме она выглядит гораздо моложе своего возраста. Кроме того, Степаненко изменила прическу. Она отрастила длинные локоны до плеч, которые теперь укладывает мягкими волнами. Поклонники отмечают, что, глядя на Степаненко, ей не дашь больше 50 лет.