Льюис Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера

Хэмилтону удалось выиграть 93-й этап в своей карьере Фото: REUTERS

Льис Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и за три гонки до окончания сезона выиграл очередной чемпионский титул. Теперь у него их семь, как и у Михаэля Шумахера.

Гонка большую часть проходила под дождем, но Хэмилтон рискнул и не стал менять уже изношенные шины. Благодаря филигранному пилотированию Хэмилтону удалось удержать темп и выиграть 93-й этап в своей карьере. Михаэля Шумахера, у которого 91 победа, по этому показателю он обошел еще на прошлой гонке.

- Когда я был маленьким то смотрел Гран-при и даже подумать не мог, что когда-нибудь смогу показывать такие результаты. Это еще раз говорит о том, что если верить даже в свою тайную мечту, она сбудется, - говорил счастливый Хэмилтон.

А на последних этапах остается, пожалуй, две главные интриги. Кто займет второе место в чемпионате - партнер Хэмилтона по "Мерседесу" Валттери Боттас, или Макс Ферстаппен из "Ред Булл"? И, когда Хэмилтон продлит подпишет новый контракт, чтобы стать самым великим.

Формула-1. Гран-при Турции. Результаты гонки

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 58 кругов

2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +31,633

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +31,960

4. Шарль Леклер («Феррари») — +33,858

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +34,363

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +44,873

7. Александер Албон («Ред Булл») — +46,484

8. Ландо Норрис («Макларен») — +61,259

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +72, 353

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +95,460

11. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг

Формула-1. Общий зачёт сезона 2020

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 97 очков

6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75 очков

8. Ландо Норрис («Макларен») — 74 очка

9. Александер Албон («Ред Булл») — 70 очков

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33 очка

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков

Мультичемпионы «Формулы 1»

7 раз

Михаэль Шумахер (Германиия)- 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Льюис Хэмилтон (Великобритания) - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

5 раз

Хуан Мануэль Фанхио (Аргентина, 1812—1985) - 1951, 1954, 1955, 1956, 1957

4 раза

Ален Прост (Франция) - 1985, 1986, 1989, 1993

Себастьян Феттель (Германия) - 2010, 2011, 2012, 2013