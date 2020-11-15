Льюис Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера

Хэмилтону удалось выиграть 93-й этап в своей карьере
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Льис Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и за три гонки до окончания сезона выиграл очередной чемпионский титул. Теперь у него их семь, как и у Михаэля Шумахера.
Гонка большую часть проходила под дождем, но Хэмилтон рискнул и не стал менять уже изношенные шины. Благодаря филигранному пилотированию Хэмилтону удалось удержать темп и выиграть 93-й этап в своей карьере. Михаэля Шумахера, у которого 91 победа, по этому показателю он обошел еще на прошлой гонке.
- Когда я был маленьким то смотрел Гран-при и даже подумать не мог, что когда-нибудь смогу показывать такие результаты. Это еще раз говорит о том, что если верить даже в свою тайную мечту, она сбудется, - говорил счастливый Хэмилтон.
А на последних этапах остается, пожалуй, две главные интриги. Кто займет второе место в чемпионате - партнер Хэмилтона по "Мерседесу" Валттери Боттас, или Макс Ферстаппен из "Ред Булл"? И, когда Хэмилтон продлит подпишет новый контракт, чтобы стать самым великим.
Формула-1. Гран-при Турции. Результаты гонки
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 58 кругов
2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +31,633
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +31,960
4. Шарль Леклер («Феррари») — +33,858
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +34,363
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +44,873
7. Александер Албон («Ред Булл») — +46,484
8. Ландо Норрис («Макларен») — +61,259
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +72, 353
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +95,460
11. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг
Формула-1. Общий зачёт сезона 2020
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 97 очков
6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75 очков
8. Ландо Норрис («Макларен») — 74 очка
9. Александер Албон («Ред Булл») — 70 очков
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59 очков
12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33 очка
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков
Мультичемпионы «Формулы 1»
7 раз
Михаэль Шумахер (Германиия)- 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Льюис Хэмилтон (Великобритания) - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
5 раз
Хуан Мануэль Фанхио (Аргентина, 1812—1985) - 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
4 раза
Ален Прост (Франция) - 1985, 1986, 1989, 1993
Себастьян Феттель (Германия) - 2010, 2011, 2012, 2013