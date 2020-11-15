«Под Дзюбу решил закосить»: Александр Ревва поделился провокационным фото из ванной

Александр Ревва знает, как поднять настроение подписчикам своего Инстаграма. Фото: Инстаграм.

Резидент «Камеди клаб» Александр Ревва успешно покоряет шоу-бизнес под псевдонимом Артур Пирожков. Артист готовится презентовать новый клип на песню «Тудым-Сюдым». Ревва решил напомнить о грядущей премьере, а заодно поднять настроение своим подписчикам в Инстаграме. Юморист сделал селфи в ванной, позируя с накачанным обнаженным торсом и широкой улыбкой на лице.

- Пусть моя улыбка на этом утреннем селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день. И не забудьте, в ближайшую пятницу премьера новой песни и клипа, - кокетливо обратился к подписчикам Александр.

На первый взгляд портрет может показаться довольно стандартным – если бы не отражение в зеркале за спиной у Реввы. Александр разместился в кадре так, что на первом плане видно только его лицо и плечи. Однако в зеркале на заднем плане отразились обнаженные ягодицы артиста. Эту пикантную особенность фото подписчики тут же принялись обсуждать в комментариях.

Артист сделал селфи в ванной. Фото: Инстаграм.

«Отражение в зеркале — подзарядка на целый день», «Отличный ракурс», «Сначала не заметила», «Под Дзюбу решил закосить?» - пишут фолловеры.

О недавнем скандале с футболистом Артемом Дзюбой вспомнила и Марина Кравец, написавшая в комментариях: «Фото было в поддержку Артема, но забыл вовремя выложить?».

Второе «я» Реввы – ловелас Артем Пирожков - приносит шоумену немалый доход. Его хиты пользуются неизменной популярностью, за которую устроители концертов готовы щедро платить. В прошлом году за одну только новогоднюю ночь Ревва заработал 200 тысяч евро. Такой гонорар артисту за выступление на новогоднем корпоративе заплатил один из столичных ресторанов, расположенный в «Москва-Сити». Сумеет ли Александр повторить свой прошлогодний рекорд – большой вопрос: как известно, из-за пандемии коронавируса все новогодние развлекательные мероприятия в столице запрещены. Вместо концертов звезды снимаются в телевизионных «голубых огоньках», которые будут транслироваться в новогоднюю ночь.

Шоумен успешно выступает на сцене в образе ловеласа Артура Пирожкова. Фото: Инстаграм.

Несмотря на свой сценический имидж любителя женщин Ревва давно и счастливо женат. В прошлом году Александр во время отпуска на Мальдивах сыграл с женой Анжеликой символическую свадьбу. Супруги устроили красивое бракосочетание прямо на пляже отеля, в котором они отдыхали. На церемонии присутствовали только самые близкие — дочери пары Алиса и Амелия.

Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Ревва уже тогда был популярным квн-щиком, но девушка не отнеслась к нему серьезно, решив, что он слишком легкомысленный. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика — в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году. Жена шоумена - дизайнер, она создала собственный бренд детской одежды. Ее любимыми моделями стали собственные дочери. Анжелика снимает их в рекламе и привлекает к модным показам на подиуме.